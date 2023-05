Šibek zato, ker se je v Evropi vzpostavil standard, da je treba podeljevanje mandata sodnikov odmakniti od političnih premislekov in političnega trgovanja. Tipičen prostor, kjer se to dogaja, pa je parlament. Zato v Evropi ni države, niti države nekdanjega socialističnega dela Evrope, razen Slovenije, ki bi imela ureditev, po kateri vse sodnike vseh stopenj voli parlament. Z ustavnimi spremembami, ki so predlagane zdaj, končno skušamo pretrgati popkovino s prejšnjim skupščinskim sistemom, pri tem sledimo modelu imenovanja sodnikov, ki prevladuje v Evropi in ki daje v tem postopku močno vlogo sodnemu svetu kot predlagatelju, formalno pa zagotavlja neposredno demokratično legitimnost prek predsednika republike. Predsednik je namreč voljen na neposrednih volitvah, ima enako demokratično legitimnost kot katerikoli poslanec, odmaknjen je od strankarske politike in njegova vloga v tem postopku bo formalna. V bistvu bo akt imenovanja imel notarski učinek, saj bo imel glavno vlogo pri imenovanju sodni svet. Predsednik republike namreč ne bo presojal strokovne usposobljenosti in drugih odlik kandidata – to je naloga sodnega sveta kot ekspertnega organa. Sobotna priloga Dela