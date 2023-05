Trinajst let po smrti se sojenje še ni začelo

Trije celjski zdravniki Branko Breznikar, Zlatan Tkalec in Jana Pečovnik so obtoženi malomarnega zdravljenja Velenjčana, ki je umrl zaradi sepse, do katere je prišlo zaradi zapletov po operaciji črevesja. Na sodišče je doslej, in to že pred šestimi leti, prišla le Pečovnikova, ki je krivdo zavrnila, njena kolega pa sta sodišču poslala ugovor, kar sodišče šteje, kot da krivdo zavračata. Sojenje pa se še ni niti začelo.