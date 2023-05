Roglič je po prečkanju ciljne črte v času glavnine postal prvi slovenski zmagovalec Gira, Slovenija pa 17. država z zmago na italijanski pentlji. Slovenski kolesarji so s tem osvojili tudi vse tri tritedenske dirke na koledarju.

Zasavec je v Rimu slavil s prednostjo 14 sekund pred Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). Ta je imel še v soboto 26 sekund naskoka v skupnem seštevku, nato pa je 33-letni Kisovčan kljub sneti verigi pred vrhom z 38. etapno zmago za Slovenijo na tritedenskih pentljah slavil s 40 sekundami naskoka in poskrbel za preobrat.

»Ne zavedam se še vsega, a zagotovo sem užival v trenutku ter po paleti vseh čustev in vsem, kar se je zgodilo včeraj. Na koncu je vedno lepo, ko zmagaš, toda še toliko lepše je vse skupaj po včerajšnjem vzdušju in kolesarjenju po tem spektakularnem mestu. Zelo sem užival,« je v prvem odzivu organizatorjem preizkušnje povedal PrimožRoglič.

»Podpišem se pod to trditev. Kot vselej pravim, je vsaka zmaga posebna in res sem hvaležen, da sem jo dosegel na Giru. To bo za vselej ostalo v mojem spominu,« je na vprašanje organizatorjev o zadoščeni pravici glede na potek njegove kariere še dodal Kisovčan.

Tretje mesto je v skupnem seštevku osvojil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki je bil tudi najboljši mladi kolesar Gira. Med ekipami je slavil Bahrain Victorious, sprinterska vijolična majica je pripadla domačinu Jonathanu Milanu (Bahrain Victorious), modra za najboljšega hribolazca pa Francozu Thibautu Pinotu (Groupama-FDJ).

Za Rogliča je bila današnja zmaga 74. v karieri. V tej sezoni je slavil še na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in po Kataloniji, s čimer je nadaljeval niz zmag na največjih enotedenskih preizkušnjah.

S četrto zmago na tritedenskih dirkah, pred tem je med letoma 2019 in 2021 trikrat zapovrstjo dobil še Vuelto, je na večni lestvici na 11. mestu ujel Švicarja Tonyja Romingerja, Španca Roberta Herasa in Italijana Vincenza Nibalija.

Slovenija pa je s šestimi zdaj na osmem mestu v seštevku držav, potem ko ima Tadej Pogačar še dve zmagi na Touru (2020, 2021).

Danes je bila v italijanski prestolnici na vrsti le še formalnost in možnost za fotografiranje na ulicah Rima. Zadnji dan Gira pa je v sprinterskem zaključku pripadel Britancu Marku Cavendishu (Astana Qazaqstan). To je bila 162. zmaga v karieri za kolesarja z otoka Man, ki se bo po koncu leta upokojil.

Rim je petič gostil zaključek Gira, v njem pa je po klasičnem poteku glavnina na čelu s sprinterskimi ekipami, lovila nekaj pogumnih ubežnikov, jih ujela v zadnjem od šestih krogov ter nato obračunala za prestižno etapo.

Drugi je bil Luksemburžan Alex Kirsch (Trek-Segafredo), tretji pa domačin Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF). Ciljni sprint v bližini Koloseja je sicer zaznamoval tudi grd padec.