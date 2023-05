Kanada je v soboto z zmago proti Latviji v polfinalu s 4:2 sicer prekinila latvijsko pravljico. Sogostitelji prvenstva so prvič v zgodovini prišli do polfinala, danes pa so postavili še piko na i ter z zadetkom Kristiansa Rubinsa v 62. minuti prišli do sploh prve medalje v zgodovini te države.

Američani, ki so v zadnjem desetletju štirikrat osvojili bron, so tokrat ostali praznih rok, čeprav so kot edina ekipa na SP predtekmovanje končali brez poraza.

Latvija je imela kljub polfinalnemu porazu izjemen motiv v tekmi, ki ponavadi pomeni boj razočaranih za tolažilno nagrado. Razočarani so bili tudi Američani, saj so jih na prvenstvu, ki se je zanje odlično začelo, pri poskusu preskoka iz "bronaste dobe" zadnjih let nekoliko nepričakovano ustavili Nemci. Američani že od leta 1933 zaman naskakujejo zlato medaljo na SP.

Latvija je bolje začela in povedla ob prvi številčni prednosti, a so jo Američani tudi hitro ujeli. Baltska ekipa je nato v prvem delu dosegla še en zadetek za vodstvo, ob koncu prvega dela pa so bili Američani tisti, ki so izkoristili »power-play«.

Po drugi tretjini brez zadetkov so se do pomembne prednosti v začetku zadnje z zadetkom Matta Coronata prvič na tekmi prebili ameriški hokejisti. A Latvija ni popuščala, v zadnjem delu je stopnjevala pritisk, imela več strelov na gol, enega pa je izkoristil Kristians Rubins in z močnim strelom od daleč presenetil vratarja Caseyja Desmitha za izenačenje na 3:3 pet minut pred koncem.

V zadnjih minutah sta imeli ekipi po eno lepo priložnost, Američani so zadeli okvir vrat, pri Latvijcih, ki jih je spodbujalo na tisoče rojakov v polni dvorani v Tampereju, prav v zadnjih sekundah Rodrigo Abols, a je bil ameriški vratar na mestu.

Ni pa mogel preprečiti zmagovitega latvijskega zadetka, ki ga je že po 82 sekundah dodatnega dela dosegel novi latvijski junak Rubins, s tem pa poskrbel za velikansko rajanje v Tampereju in Latviji.

Današnji bron je v hokejsko nori državici z naskokom največji uspeh v zgodovini, odslej so bili Latvijci na SP najvišje na sedmem mestu v letih 1997, 2004 in 2009.