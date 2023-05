Raziskava je pokazala, da se 93 odstotkov študentov na ChatGPT najpogosteje obrne, ko iščejo ideje naslovov seminarskih nalog in ko ne vedo kako nadaljevati z nalogo. Slabih 90 odstotkov študentov umetno inteligenco uporablja za izboljševanje jezikovnega sloga, jezikovno pravilnost in preverjanje točnosti informacij.

Pisanje seminarske naloge

Približno dve tretjini študentov uporablja ChatGPT za odkrivanje oziroma preverjanje novosti, ki jih ponuja umetna inteligenca. Približno polovica študentov se funkcij umetne inteligence poslužuje za preganjanje dolgčasa ali v problematične namene, kot je pisanje dela ali cele seminarske naloge.

Uporaba umetne inteligence je med študenti pogosta tudi v vsakdanjem življenju. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da se 41 odstotkov študentov na ChatGPT obrača za pridobivanje nasvetov glede odnosov z drugimi ljudmi. Približno enak delež jih išče pomoč pri pisanju elektronske pošte in izboljševanju nastopanja v javnosti ali na družbenih omrežjih.

Izboljša uspeh študenta

Raziskava je pokazala da uporaba umetne inteligence študentom pomaga pri študiju in izboljša njihov uspeh, ni pa jasno v kolikšni meri raba umetne inteligence prispeva h kompetencam.

O boljšem študijskem uspehu so se izrekli tudi študenti, ki ChatGPT uporabljajo v problematične namene. K problematični rabi umetne inteligence so bolj nagnjeni tisti, ki pridobljenih informacij ne ovrednotijo kritično in se ne zavedajo etičnih vprašanj pri uporabi umetne inteligence. ChatGPT bodo zelo verjetno problematično uporabljali tudi tisti, ki dobro poznajo tehnološko ozadje, a hkrati nimajo drugih pismenosti.

Raziskava, ki so jo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani izvedli med 11. in 18. majem je kot najbolj problematično prepoznala pomanjkljivo poznavanje tehnološkega in ekonomskega ozadja umetne inteligence ChatGPT.