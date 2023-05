Kot so danes pojasnili na PU Ljubljana, je do nesreče na Cesti radomeljske čete v Radomljah prišlo nekaj pred 21. uro. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik osebnega vozila v križišču pri zavijanju levo odvzel prednost vozniku mopeda, ki je pripeljal nasproti. V mopedista je nato trčila še voznica, ki je pripeljala za voznikom osebnega vozila.

Pri tem se je voznik mopeda huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom je bil odpeljan v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo.

Vozil pod vplivom alkohola

Do nesreče na ljubljanski obvoznici med uvozoma na Litijsko in Zaloško cesto v smeri Domžal je medtem do prometne nesreče prišlo nekaj pred 19. uro. Kot so doslej ugotovili policisti, je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v motorista, ki je vozil pred njim.

Pri tem sta se huje telesno poškodovala voznik in potnica na motorju, oba sta bila odpeljana v UKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo.

Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku osebnega vozila je pokazal 0,45 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, odrejen mu je bil strokovni pregled.

Policisti v primeru obeh nesreč nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sklenili v PU Ljubljana.