Ko je White zadel, je že vedel, da je zadel pravočasno, 0,2 sekunde pred iztekom igralnega časa. Tudi sodniki po pregledu videoposnetka niso potrebovali dolgo, da so odločilni koš potrdili. »Derrick White je kot strela z jasnega prišel od nikoder in rešil dan,« je po tekmi dejal Jaylen Brown, ki je za Boston dosegel 26 točk, in dodal: »Neverjetna igra!«

Pišejo zgodovino

Boston Celtics so zdaj na pragu zgodovine. Doslej namreč še nobeni ekipi v končnici pri zaostanku z 0:3 v zmagah ni uspelo dobiti dvoboja po sedmih tekmah, White pa je postal šele drugi igralec v zgodovini NBA, ki je zadel ob pisku sirene, ko je bila njegova ekipa na pragu izločitve. Pred njim je to leta 1989 uspelo Michaelu Jordanu za Chicago proti Clevelandu.

Kelti so obenem postali četrta ekipa doslej, ki ji je uspelo izenačiti končnico po zaostanku z 0:3, vendar so vse preostale tri ekipe nato v gosteh izgubile odločilno, sedmo tekmo. Boston pa se vrača v domačo dvorano, kjer bo v ponedeljek lovil zgodovinski dosežek.

»Žoga je prišla do mene. Vrgel sem in zadel,« je o morda odločilnem košu polfinala NBA dejal White in dodal: »Zelo sem vesel. Naša sezona je visela na nitki in enostavno nismo še hoteli domov.«

Prvi strelec Bostona je bil Jayson Tatum z 31 točkami, Brown jih je dodal 26, Marcus Smart pa 21.

Tekma je bila razburljiva, potem ko je Miami v zadnjih štiri minutah nadoknadil deset točk zaostanka. Jimmy Butler je za domače tri sekunde pred koncem po prekršku Ala Horforda zadel vse tri proste mete in popeljal vročico v vodstvo za točko.

Smart je na drugi strani zgrešil trojko, a žoga se je odbila Whitu v roke, ta pa je s košem podaljšal sezono Bostona za vsaj še eno tekmo.

Zmagovalce čakajo Denver Nuggets

»Končnica je dvoboj boljšega na sedmih tekmah. In prav nič ni boljšega od sedme tekme,« je dejal domači trener Erik Spoelstra, ki še vedno verjame v svojo ekipo: »Ne vem, kako nam bo to uspelo, ampak šli bomo tja in to izpeljali. In o tem bomo govorili naslednjih 48 ur. To sezono za našo ekipo ni bilo nič lahkega, zato moramo to storiti na težji način.«

»Zdaj moramo iti na pot in v gosteh narediti nekaj posebnega,« pa je menil Butler, s 24 točkami prvi strelec Miamija, ki je dodal: »Ampak imamo posebno ekipo.«

V finalu zmagovalca vzhoda že čakajo prvaki zahodne konference Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar. Denver je namreč s 4:0 v zmagah na krilih izjemnih predstav Nikole Jokića, ki je postal tudi najkoristnejši igralec (MVP) končnice zahoda, izločil Los Angeles Lakers.