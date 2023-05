Pri Sloveniji, ki ni igrala z vsemi najboljšimi, v igro nista vstopila Jan Kozamernik in Klemen Čebulj, je 23 točk dosegel Rok Možič. V napadu je bil 63-odstotno uspešen, vpisal je tudi tri bloke in as. S 14 točkami mu je sledil kapetan Tine Urnaut, 12 jih je dodal Matej Kök, ki je ni igral na njegovem običajnem sprejemalskem mestu, ampak na položaju korektorja, 11 pa Sašo Štalekar.

»Pripravljalne tekme so vedno pomembne, saj se na njih ekipa še dodatno zbliža. V zadnjih treh tednih smo pozornost posvečali osnovam in obrambi z blokom. Zagotovo bomo na igri po osvojenih točkah morali delati še naprej. Tu moramo izboljšati učinkovitost. Sicer sem zelo sem zadovoljen s tem, kako so fantje odigrali prvi obračun z Nizozemci,« je bil po tekmi zadovoljen selektor Gheorghe Cretu, ki se je z nizozemskim korektorjem dogovoril za dodaten niz, odigrali so ga rezervisti. V tem nizu so bili s 25:19 boljši Nizozemci.

»Tekmi na Nizozemskem sta pomembni tudi zato, ker na njiju lahko priložnost za igro ponudimo vsem, jih preizkusimo na različnih igralnih mestih ter navajamo na popolnoma novo raven odbojke, kot so jo nekateri mlajši vajeni,« je po dejal Cretu.

»V igri se je na obeh straneh videlo kar nekaj čudnih položajev, kar je za prvo pripravljalno tekmo povsem normalno. Povezavo med podajalcem in napadalcem moramo izboljšati. Tu se vidi, da nismo še povsem uigrani. A smo na dobri poti. Imamo željo in tudi moč, saj smo telesno dobro pripravljeni. Potrebno je le nadaljevati z delom,« pa je selektorja dopolnil z 214 centimetri najvišji slovenski reprezentant Štalekar.

To je bila sicer šesta medsebojna tekma teh dveh reprezentanc in četrta zmaga Slovenije.

Ekipi se bosta v nedeljo v Zwolleju pomerili še enkrat.