Vse odkar je Primož Roglič postal profesionalni kolesar, je zanj značilno, da napake dela le enkrat v življenju. Čeprav se je na Giru na odločilni kronometer podal v vlogi izzivalca Gerainta Thomasa, so vsi govorili o njegovi slabi izkušnji iz leta 2020, ko je na dirki po Franciji predzadnji dan na kronometru zapravil rumeno majico zmagovalca. Čeprav na devetnajstih etapah letošnje dirke po Italiji ni ravno blestel, je bil na odločilni dan v igri za svojo največjo zmago na tritedenskih dirkah. Hočeš ali nočeš, Giro je v svetu kolesarstva bolj priznan od Vuelte.

Možnosti slovenskega kolesarja so prepoznali številni Slovenci, ki so na celotni trasi kronometra poskrbeli za vzdušje, s katerim se težko pohvali tudi sloviti Tour. Roglič je na najtežjem vzponu v svetu kolesarstva dobil krila in enostavno letel proti vrhu. Nato pa so Višarje za trenutek obmolknile. V času, ko je začel povečevati razliko, se mu je snela veriga. »Pa ne že spet ta smola. Zakaj se mu to vedno dogaja,« je bilo edino, kar so v tistem trenutku lahko rekli privrženci Primoža Rogliča.

Nekdanji smučarski skakalec je še enkrat več pokazal svojo vztrajnost. Ni se predal, presenetljivo mirno je ponovno nadel verigo in nadaljeval naskok do vrha. Dobil je dodatno moč in pridrvel v cilj. Ko je za njim Geraint Thomas zaostal več kot 26 sekund, pa je na Višarjah dokončno završalo. »Rogla, Rogla, Rogla,« se je slišalo iz več tisoč glave množice. Kako velik pomen ima ta rezultat tudi za samega Primoža Rogliča, pa je pokazal čustveni krik zmagoslavja, ko je na odru za zmagovalce oblekel rožnato majico vodilnega kolesarja na dirki in naredil svoj zmagoviti telemark. Jutri mora slovenski as le še varno pripeljati v Rim in tudi uradno bo postal novi kolesarski vladar italijanskih cest.