Tonin je ocenil, da se je stranka v lanskem letu, letu volitev, odrezala solidno. Na lokalnih volitvah je po njegovih besedah dosegla najboljši rezultat v zgodovini stranke - osvojila je 291 občinskih svetnikov, 17 županj in županov. Na volitvah v državni svet je prvič dobila dva državna svetnika.

Zahvalil se je vodji poslanske skupine NSi Janezu Ciglerju Kralju za sodelovanje v predsedniški tekmi in mu čestital za dobro kampanjo, ki se žal ni odrazila v rezultatu.

Spomnil je, da je stranka z osmimi poslanci tretja najmočnejša politična sila, in izrazil zadovoljstvo nad tem rezultatom, ki je bil dosežen kljub vsesplošni gonji zoper vlado, v kateri so sodelovali. Ocenil je, da je stranka dozorela. »Podpora NSi je stabilna. Kljub zloveščim napovedim nekaterih komentatorjev, prej na levi, danes pa na desni, lahko rečem, da NSi stoji trdno in raste,« je dejal. Napovedal je, da bo stranka, tako kot na vseh volitvah od leta 2011, povečala število poslancev. Dodal je, da je NSi stranka s tradicijo in programsko močna stranka, zato je njena prihodnost svetla.

V nadaljevanju je izrazil kritike na račun predsednika vlade Roberta Goloba. Tonin meni, da vlada nima rezultatov. Obseg industrijske proizvodnje upadel med 15 in 20 odstotki, Golob pa je nedavno v DZ trdil, da gospodarske recesije ni. Tonin meni, da vlada svojo neoperativnost prikriva s kulturno in ideološko vojno, med primeri katere je naštel ukinitev muzeja osamosvojitve, pohod ministrice za kulturo na Čebine, pokop nekdanjega šefa tajne policije z vojaškimi častmi in ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja.

Tonin je odgovorno politiko opredelil kot takšno, ki razmere v družbi pomirja, medtem ko jih neodgovorna razplamteva. »Zgodovina je pokazala, da je razdeljena država neuspešna in nikoli ne more biti uspešna,« je dejal in ocenil, da nas bodo še naprej prehitevale države, ki so bile nekoč daleč za nami.

Na drugi strani pa pravi odgovor na nesposobno vlado ni poziv k oboroževanju ali k državljanski vojni, ampak je lahko zgolj državljanska aktivacija, je navedel, med drugim da na naslednjih volitvah »odpihnemo to nesposobno vlado«.

Kritiziral je tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki da bo ukinjeno na način, da bo postalo obvezno. Glede napovedi o progresivni lestvici plačevanja preoblikovanega zavarovanja je dejal, da bo to »ob tla tiščalo srednji razred«.

Ob tem meni, da zakoni v kontekstu zdravstvene reforme, ki jih je doslej vložila koalicija, v ničemer ne izboljšujejo dostopnosti do zdravnika, zato je poslanska skupina NSi v petek v zakonodajni postopek vložila spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Bistvo predloga je, da bi vsak, ki na zdravljenje čaka nad dopustno dobo, lahko storitev opravil pri katerem koli izvajalcu zdravstvene dejavnosti, storitev pa bi plačala zdravstvena blagajna.

Zdravstveni in pokojninski sistem bi Tonin financiral z močnim gospodarstvom, za kar pa je potrebna tudi energetska samozadostnost, je dejal. Te pa po njegovem mnenju ni brez drugega bloka jedrske elektrarne Krško, saj da s sončnimi in vetrnimi elektrarnami ni mogoče zagotoviti stabilne preskrbe z električno energijo.

Govor je sklenil z mislijo, da Slovenija nujno potrebuje uravnoteženo desnosredinsko vlado. Prepričan je, da prihaja čas, ko bodo ljudje v politiki iskali glas razuma, učinkovite rešitve ter ljudi, ki združujejo in ne delijo. Takrat bo NSi edina logična izbira, je menil.