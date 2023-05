Policija je bila okrog 14. ure obveščena o tem, da so v stanovanje v Mariboru napoteni reševalci, saj naj bi bila tam poškodovana ženska. Kmalu so na operativno-komunikacijski center policije prejeli klic moškega, da naj bi reševalci na kraju ugotovili, da je ženska umrla nasilne smrti.

Policisti so ob prihodu na kraj dogodka ugotovili, da je preminula 27-letna državljanka Srbije, in odvzeli prostost 20-letnemu državljanu Kosova. Po doslej zbranih informacijah sta oba bivala na območju Maribora in sta bila domnevno krajši čas v partnerskem odnosu, so zapisali na policiji.

O dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika, ki je prevzel ogled kraja domnevnega kaznivega dejanja, in dežurno državno tožilko.

»V tem trenutku še potekajo intenzivne aktivnosti za razjasnitev okoliščin tega kaznivega dejanja, poteka ogled kraja dejanja in druge preiskovalne aktivnosti, zato bomo dodatne informacije posredovali v prihodnjih dneh,« so še sporočili iz PU Maribor.