Fajon je govoru navedla nedavno preminulega člana SD Mirana Potrča, ki je politiko socialnih demokratov definiral kot takšno, da skozi socialno partnerstvo zagotovi sprejemljive razlike v plačah in s solidarnostjo prepriča ljudi, da želi SD kot upravljavec države delati v korist vseh in ne dovoljevati, da prihaja do zlorab.

Dodala je, da je Potrča navedla, ker je stranko v trenutkih težav in kreganja učil potrpežljivosti in srčnosti, naj v imenu socialdemokratske ideje presegajo dnevnopolitične pretrese. Zbrane je spomnila, da so zanjo vsi isti, ne glede na to, kako dolgo so že v stranki. Ko je najtežje, se spomni, da so SD velika in močna stranka z ljudmi, osebnostmi in 30-letno zgodovino, stranka, ki se je mnogi bojijo, ker se bojijo za svoje dobičke in privilegije.

V izjavi za medije ob tradicionalnem dogodku v ljubljanskem Mostecu je dodala, da je stranka skozi desetletja uspela graditi socialno državo, se upirati neoliberalizmu in izkoriščevalskemu kapitalizmu ter braniti socialno pravično državo, javno zdravstvo in ranljive ljudi.

Glede odnosa z vodjem poslanske skupine SD Prednikom pa je dejala, da kritike jemlje kot dobronamerne, saj da se znajo znotraj stranke vedno iskreno pogovoriti. Ob tem je izrazila upanje, da bodo v stranki znali ljudi prepričati s svojim potencialom in programom, saj da želijo to državo narediti boljšo in dostojno za življenje.

Prednik je v izjavi spomnil, da očitki, da stranka v splošnem izgublja vonj in okus ter da vodstvo zapostavlja članstvo, niso bili njegova prva kritika. Ob 30. obletnici je razlog za slavje, vendar je po Prednikovem mnenju potrebna tudi bilanca stanja, s katero bo morala stranka razmisliti tudi o svoji vlogi v trenutni vladi.

»Nemiri znotraj stranke meni osebno niso zabavni, verjamem, da tudi članstvu niso zabavni, so pa potrebni za to, da stranka najde pot v prihodnost,« je dejal Prednik. Ocenil je, da lahko SD iz trenutnega političnega položaja samo še raste.

Matjaž Han je v izjavi zavrnil namige, da naj bi se jeseni potegoval za predsednika stranke, rekoč da je na položaju gospodarskega ministra zelo ponižen in ne želi razočarati niti stranke niti predsednika vlade. Sicer pa v SD še vedno vidi potencial, čeprav je bila storjena kakšna napaka in je stranko treba na nek način dvigniti.

Ob robu tega je Fajon informacijo, da naj bi se projektu poslanca SDS Anžeta Logarja pridružil nekdanji šolski minister Jernej Pikalo, komentirala z besedami, da je to njegova osebna odločitev. Hkrati pa je vesela, da članstvo SD narašča. Glede Logarjevega društva pa je dejala, da je v Sloveniji dobrodošlo vsako gibanje, ki si želi ustvarjati dobro za državo.

Prednik je spomnil, da je Logar član stranke SDS in bo moral narediti še kar nekaj korakov, da bo prepričal ljudi, da ni desno usmerjen politik. Dodal je, da se je pripravljen vsebinsko pogovarjati z vsemi, vendar s sogovorniki znotraj levega političnega pola najde več stičnih točk.