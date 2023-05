Waters je razburjenje sprožil potem, ko so se na družbenih omrežjih pojavile njegove fotografije v plašču z odra arene Mercedes-Benz. Sam je polemiko, ki je izbruhnila, po pisanju francoske tiskovne agencije danes označil za politično motivirano.

Berlinska policija je sporočila, da začela preiskavo zaradi domnevnega spodbujanja sovraštva, pooblaščenec zvezne vlade za boj proti antisemitizmu pa je pozval, naj Waters za odgovarja za svoje dejanje. Nošenje ali razkazovanje simbolov, ki spominjajo na nacistično obdobje, je v Nemčiji kaznivo dejanje.

Waters je v izjavi, ki jo je objavil na svojem računu na Twitterju, zapisal: »Moj nedavni nastop v Berlinu je bil deležen napadov tistih, ki me želijo očrniti in utišati, ker se ne strinjajo z mojimi političnimi pogledi in moralnimi načeli.«

Waters je znan propalestinski aktivist, ki ga obtožujejo protijudovskih stališč. Na svojih koncertih tudi spušča balone v obliki prašičkov, na katerih je Davidova zvezda. V zadnjih tednih je glasbenik v okviru turneje This Is Not A Drill nastopil v več nemških mestih. V nekaterih so mu mestne oblasti, sicer neuspešno, poskušale nastop prepovedati.

Protest zoper izraelsko politiko

Waters obtožbe o antisemitizmu zanika in pravi, da protestira proti izraelski politiki, in ne proti judovskemu ljudstvu. »Elementi mojega nastopa, ki so bili postavljeni pod vprašaj, so povsem jasna izjava nasprotovanja fašizmu, nepravičnosti in fanatizmu v vseh njegovih oblikah,« je v izjavi zapisal glasbenik. Dodal je: »Upodabljanje pobesnelega fašističnega demagoga je v mojih predstavah prisotno vse od filma The Wall skupine Pink Floyd iz leta 1980.«

Na omenjenem koncertu v Berlinu so se na velikem zaslonu izpisala tudi imena več umrlih oseb, med njimi Ane Frank, judovske deklice, ki je umrla v nacističnem koncentracijskem taborišču. Omenjena pa je bila tudi maja 2022 ubita palestinsko-ameriška novinarka Shireen Abu Akleh, kar je sprožilo kritike, da Waters relativizira holokavst.

Na jutrišnjem koncertu protestniki

Pooblaščenec zvezne vlade za boj proti antisemitizmu Felix Kline je po incidentu pozval oblasti, naj »bodo pozorne«. »Organizatorji koncertov bi morali razmisliti, ali želijo ponuditi platformo teoretikom zarote,« je dodal.

Waters bo imel svoj zadnji koncert v Nemčiji v sklopu omenjene turneje v nedeljo zvečer v Frankfurtu, pred prizoriščem pa naj bi se zbrali protestniki. Mestne oblasti v Frankfurtu so skušale koncert preprečiti, vendar jim je sodišče v prid svobode umetniškega ustvarjanja nasprotovalo.