Zakonodajalci so v zadnjih dveh letih predlagali omilitev zakonov o delu otrok v vsaj desetih državah, je razvidno iz poročila, ki ga je prejšnji mesec objavil levo usmerjeni Inštitut za ekonomsko politiko. Nekateri predlogi so postali zakon, drugi pa so bili umaknjeni ali odpravljeni z vetom guvernerja.

Pomanjkanje delavcev bi krpali z zaposlovanjem otrok

Zakonodajalci v Wisconsinu, Ohiu in Iowi aktivno razmišljajo o sprostitvi zakonov o delu otrok, da bi se spopadli s pomanjkanjem delavcev. Delodajalci imajo težave pri zapolnjevanju prostih delovnih mest, ki so se med drugim izpraznila zaradi upokojitev in zmanjšanja zakonitega priseljevanja.

Zakonodajalci v Wisconsinu na primer podpirajo predlog, ki 14-letnikom dovoljuje strežbo alkohola v barih in restavracijah. Republikanci Ohia pa sprejemajo predlog zakona, po katerem bi lahko otroci stari 14 in 15 let med šolskim letom z dovoljenjem staršev delali do 21. ure zvečer.

V skladu z zveznim zakonom o poštenih delovnih standardih lahko učenci te starosti med šolskim letom delajo le do 19. ure. Kongres je zakon sprejel že leta 1938, da bi preprečil izkoriščanje otrok v rudnikih, tovarnah, na kmetijah in drugje.

Število kršitev višje za 70 odstotkov

Republikanska guvernerka Arkansasa Sarah Huckabee Sanders je marca podpisala zakon, ki odpravlja dovoljenja, na podlagi katerih so morali delodajalci preveriti otrokovo starost in soglasje njegovih staršev.

Republikanska guvernerka Iowe Kim Reynolds je lani podpisala zakon, ki starim 16 in 17 let dovoljuje delo brez nadzora v centrih za varstvo otrok. Državni kongres je ta mesec potrdil predlog zakona, ki najstnikom te starosti dovoljuje strežbo alkohola v restavracijah.

Republikanci so na koncu iz predloga umaknili določbe, ki so otrokom starim 14 in 15 let dovoljevale delo na nevarnih področjih, kot so rudarstvo in mesnopredelovalna industrija. Ohranili pa so nekatere določbe, ki po mnenju ministrstva za delo ZDA kršijo zvezno zakonodajo. Med drugim to, da lahko že stari 14 let za kratek čas delajo v hladilnicah za meso ter zanje podaljšujejo delovni čas v industrijskih pralnicah in na montažnih linijah.

Ministrstvo za delo ZDA je februarja poročalo, da se je število kršitev otroškega dela od leta 2018 povečalo za skoraj 70 odstotkov, in želi več denarja od kongresa, da izboljša nadzor.

1,5 milijona dolarjev kazni

Februarja je ministrstvo enemu največjih izvajalcev sanitarnih del v mesnopredelovalni industriji v državi naložilo kazen v višini 1,5 milijona dolarjev potem, ko so preiskovalci ugotovili, da je podjetje nezakonito zaposlovalo več kot 100 otrok na lokacijah v osmih zveznih državah. Otroci so čistili žage za kosti in drugo nevarno opremo v obratih za pakiranje mesa, pri čemer so pogosto uporabljali nevarne kemikalije.

Zagovorniki pravic otrok so zaskrbljeni in opozarjajo, da ukrepi zmanjšujejo težko pridobljene zaščite za mladoletnike. »Posledice so lahko katastrofalne,« je dejal direktor Koalicije za delo otrok Reid Maki, ki se zavzema proti izkoriščevalski delovni politiki.

Mladoletni delavci se pogosteje sprijaznijo z nizkim plačilom in se manj verjetno združujejo v sindikate ali si prizadevajo za boljše delovne pogoje, je dejal Maki. To potem omogoča lažje izkoriščanje s strani delodajalca.

Margaret Wurth iz organizacije Human Rights Watch želi, da zakonodajalci odpravijo tudi izjeme za otroško delo v kmetijstvu. Zvezni zakon dovoljuje otrokom, starejšim od 12 let, da z dovoljenjem staršev delajo na kmetijah brez časovnih omejitev zunaj šolskega časa. Starejši od 16 let pa lahko delajo na nevarnih višinah ali upravljajo težke stroje, kar so nevarne naloge, ki so v drugih panogah rezervirane za odrasle delavce.

Po podatkih urada za statistiko dela je leta 2021 zaradi poškodb pri delu umrlo 24 otrok. Približno polovica smrtnih delovnih nesreč se je zgodila na kmetijah. »Pri delu v kmetijstvu umre več otrok kot v katerem koli drugem sektorju,« je dejala Wurth.