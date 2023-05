Profesor ekonomije Igor Masten je javnosti postal znan v času prve vlade Janeza Janše, ko je s skupino mladoekonomistov zagovarjal reforme, privatizacijo in liberalizacijo slovenskega gospodarstva. Kasneje se je neuspešno potegoval za položaj viceguvernerja Banke Slovenija, februarja letos pa je odstopil kot nadzornik SID Banke. Predsednik vlade Robert Golob ga je imenoval v strateški svet za makroekonomska vprašanja.

Jerrnej Pikalo je bil dvakrat minister za izobraževanje iz kvote SD, najprej v vladi Alenke Bratušek, kasneje pa še v vladi Marjana Šarca, ko je bil tudi podpredsednik vlade. Zaradi slabega rezultata stranke na lanskih volitvah je odstopil z mesta podpredsednika SD.

Mitja Čander je direktor in solastnik založbe Beletrina in velja za enega najvplivnejših kulturnikov, ocenjujejo v Delu.

Družinski zdravnik Rok Ravnikar pa je predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, svoje prve politične izkušnje pa je nabiral v podmladku SLS, sedanja vlada pa ga je imenovala v strateški svet za zdravstvo.

Igor Hustič je predsednik uprave Tovarne olja Gea.

Janša ne podpira ne zavrača

Logarju je v svoj projekt že uspelo pritegniti nekdanjo vodjo kabineta nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja Aljo Brglez, nekdanjo evropsko poslanko in vodjo Logarjevega volilnega štaba Romano Jordan, poslanko SDS Evo Irgl, profesorja evropskega prava Mateja Avblja in nekdanjega ministra za digitalni razvoj Marka Borisa Andrijaniča.

Predsednik SDS Janez Janša je ta teden ocenil, da je Logarjevo društvo dobrodošla popestritev v slovenskem političnem prostoru. Dodal je, da tega projekta niti ne zavrača niti ne podpira.

Predsednik NSi Matej Tonin pa je v petek za STA dejal, da bi Logar moral ustanoviti politično stranko. Pojasnil je, da so notranje raziskave NSi pokazale, da bi jim Logarjeva stranka morda odvzela enega poslanca. »In če je to cena, da pridemo do širše, močnejše zgodbe na desni sredini, smo jo seveda pripravljeni plačati,« je zatrdil Tonin. Dodal je je, da bi NSi z Logarjevo stranke sklenila predvolilno koalicijo in tako poslala jasno sporočilo, da je možno oblikovanje desnosredinske vlade brez Janše.