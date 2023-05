»Bilo bi čudno, če bi navedel datume začetka protiofenzive. Tega ni mogoče storiti. Moramo razumeti, da ne smemo zapraviti te zgodovinske priložnosti, ki nam jo je dal Bog, da bomo resnično postali neodvisna evropska država,« je dejal v pogovoru za BBC in poudaril, da si ukrajinska vlada pri izvedbi protiofenzive ne more privoščiti napak.

Potrdil je, da so se nekatere enote ruske najemniške skupine Wagner že umaknile iz mesta Bahmut, prizorišča najbolj krvave bitke te vojne do zdaj. Ob tem pa je opozoril, da so se Wagnerjevci zgolj prerazporedili na tri druge lokacije in da njihov umik ne pomeni, da se bodo prenehali bojevati.

Veliko na kocki

Zagovarjal je odločitev ukrajinske vojske za večmesečni boj v Bahmutu, v katerem je umrlo veliko število ruskih in ukrajinskih vojakov. »Bahmut je naša dežela, naše ozemlje, moramo ga braniti. Če bi začeli zapuščati vsako naselje, bi nas to lahko pripeljalo do naše zahodne meje, tako kot si to ruski predsednik Vladimir Putin želi že od prvih dni vojne,« je pojasnil.

»V Bahmutu nadziramo le majhen del mesta in to tudi priznavamo. Vendar ne smete pozabiti, da je Bahmut odigral veliko vlogo v tej vojni,« je še dodal.

Ukrajina protiofenzivo proti ruskim silam načrtuje že več mesecev. Na kocki je veliko, saj bo Kijev moral pokazati tako ukrajinskemu ljudstvu kot zahodnim zaveznikom, da se je zmožen prebiti čez ruske linije in znova zasesti del svojega ozemlja.

Ukrajina Nemčijo prosila za manevrirane rakete Ukrajina je nemški vladi poslala uradno prošnjo za dobavo manevrirnih raket taurus, je danes potrdilo nemško obrambno ministrstvo. Rakete taurus lahko dosežejo cilje na razdalji do 500 kilometrov, kar bi Kijevu, ki se sicer trenutno pripravlja na protiofenzivo, omogočilo napad na rusko vojaško infrastrukturo daleč za fronto. Dobava vojaške opreme Ukrajini je v Berlinu večkrat sprožile burne notranje razprave. Poslanec opozicijskih krščanskih demokratov (CDU) Roderich Kiesewetter se je medtem že izrekel za dobavo raket. »Manevrirne rakete z dosegom do 500 kilometrov bi Ukrajini namreč omogočile napad na rusko vojaško infrastrukturo daleč za fronto,« je pojasnil.