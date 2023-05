Predsednik Joe Biden in predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy, ki trdita, da ZDA ne bodo zapadle v plačilno nesposobnost, se skupaj s svojima ekipama pogajata naprej. Pogajanja o povišanju zgornje dovoljene meje javnega dolga sta postopoma spremenila v pogajanja o proračunih za leto 2024 in 2025.

Če bo dogovor sprejet, ga morajo potrditi člani obeh domov kongresa, ki so se odpravili na počitnice za dan spomina na padle vojake, ko se v ZDA uradno začenja poletna kopalna sezona.

Biden: ZDA ne bodo bankrotirale

Tako Biden kot McCarthy zagotavljata, da ZDA ne bodo bankrotirale. Biden ima v skrajnem primeru na voljo samovoljno povišanje meje v skladu s 14. amandmajem k ustavi, ki določa, da se kreditna verodostojnost ZDA ne sme postaviti pod vprašaj. Vendar pa bo to uporabil le v skrajnem primeru, sicer ne bo mogoče sprejeti proračuna za naslednji dve leti.

Medtem je bonitetna agencija Fitch Ratings izdala opozorilo glede ocene ZDA, ki ostaja pri najvišjih AAA, ampak z dodatkom, da se ta lahko zniža.

Javni dolg ZDA je trenutno pri skoraj 31.500 milijardah dolarjev. Če meje ne dvignejo, lahko brez denarja med drugim ostanejo upokojenci, vojaki, policisti, zdravstveni delavci, učitelji in tuji upniki. To bi uničilo ameriško gospodarsko okrevanje in povzročilo pretrese po vsem svetu.