Na Darsu so že pred dnevi opozorili na dodatno gnečo na slovenskih cestah in sicer predvsem na račun povečanega tranzitnega prometa. V nekaterih okoliških državah imajo te dni namreč praznike.

Upoštevajte varnostno razdaljo. Prilagodite hitrost trenutnim razmeram na cesti. Zastoji proti primorski. pic.twitter.com/yQDJqujk6R — Promet.si (@promet_si) May 26, 2023

Tri nesreče

Zastoji so ponekod nastajali že včeraj. Na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane so se v nekaj urah pripetile tri prometne nesreče, zaradi katerih je nastala daljša kolona. V prvi je 74-letni tuji voznik avtomobila zapeljal v obcestni jarek, v drugi je 55-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti s prehitevalnega pasu zapeljal čez vozni pas, trčil v odbojno ograjo in v osebni avtomobil, ki je zaradi okvare stal na odstavnem pasu. Malo pred 16. uro pa so policisti med odcepoma Naklo in Kranj zahod obravnavali še prometno nesrečo, v kateri je 73-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčil v avtomobil pred seboj.

Reševalni pas

Zavod reševalni pas je ob tem opozoril na tovorno vozilo iz tujine, ki je blokiralo avtocesto, a hkrati delil posnetek zgledno ustvarjenega prostega prehoda za reševalce, ki bi nekomu lahko rešil življenje.

Na pot čim prej

Voznikom, ki so namenjeni iz smeri Ljubljane proti Primorski, se svetuje, naj se na pot odpravijo čim prej.

Predmet na vipavski hitri cesti ovira promet iz smeri Vipave proti Nanosu.

Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do 17. junija zaradi del zaprt priključek Bič proti Novemu mestu.

Cesta Črnivec-Radmirje bo zaradi del zaprta od 29. maja do predvidoma 9. junija.

V Ljubljani je zaradi del na Dunajski cesti na območju nadvoza čez hitro cesto iz vseh smeri možno samo desno zavijanje.

Cesta Šentvid-Šoštanj bo danes zaradi prireditve zaprta do 22. ure. Obvoz je preko Slovenj Gradca.