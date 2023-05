A kot kažejo novi izsledki, košarkarska folklora deli nenaravne od naravnih gajb. Tiste, katerih met je tako imenovano naučen, od tistih, ki zadevajo prostodušno zato, ker imajo talent. Kot je to za folklorne domislice značilno, takšno umovanje težko zdrži dosledno smiselnostno presojo, saj se mora vsakdo, ki želi vreči žogo na koš, tega nekako naučiti. A namera je jasna. Postaviti razliko med domnevno rojenimi strelci in drugimi, ki si za to lahko le prizadevajo z vztrajno vadbo, pri čemer so mnenja glede košarkarskega meta deljena. Nekateri, predvsem trenerji trdijo, da je met mogoče izboljšati z vadbo, s čimer pa se ne strinjajo fetišisti meta, ki zagovarjajo tezo, da je s talentom za met pri košarki približno tako kot z eksplozivnostjo. Da ga imaš ali pa ne.

Toda če sledimo izrazu in se obenem ozremo na možnosti Cedevite Olimpije na jutrišnjem gostovanju v Beogradu, kjer bo prva tekma polfinala lige ABA med Partizanom in Ljubljančani, nemara lahko ugotovimo, da je v vrstah Ljubljančanov kaj malo naravnih gajb. Minevajoča sezona je pokazala, da je v stavniškem smislu relativno zanesljiv igralec glede doseganja točk kvečjemu Yogi Ferrell. V petek popoldne, ko je ta zapis nastajal, v stavniški ponudbi sicer še ni bilo stav na dosežke posameznih igralcev, a v tako odločilnih tekmah Ferrell praviloma prispeva tisto, kar se od njega pričakuje. Tudi v zadnjem soočenju s Partizanom je dosegel 17 točk.

Drugi ljubljanski igralci kažejo manj stanovitno strelsko formo, a če je staviti še na koga, je to Edo Murić. Igralec, ki ga krasi borben značaj in ki na tekmah, na katerih je njegova ekipa pod občutnejšim pritiskom, zmore izstopiti. Partizan je druge vrste ruleta, saj ima višek igralcev, ki zmorejo presežek, ne morejo pa vsi imeti enake minutaže. A Zach Laday z metom s polrazdalje se vedno zdi legitimna stavniška opcija.