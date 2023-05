Rafael Nadal je lani že 14. zmagal na Rolandu Garrosu in je absolutni rekorder v posamični konkurenci v zgodovini pariškega turnirja. Že 36-letni Španec bo manjkal prvič po premiernem nastopu leta 2005, ko je tudi slavil, z 22 zmagami na turnirjih za grand slam pa si na večni lestvici deli prvo mesto s Srbom Novakom Đokovićem, ki je januarja letos dobil OP Avstralije v Melbournu. Nadal si je januarja v Melbournu poškodoval mišico kolka, zaradi katere bo zagotovo manjkal tudi v Wimbledonu in najverjetneje še v New Yorku. Trenutno je na 15. mestu na svetovni jakostni lestvici, zaradi neigranja na Rolandu Garrosu pa bo kmalu izpadel iz najboljše stoterice.

»Zelo sem razočaran in žalosten, ker ne bom igral v Parizu in branil naslova. Za mano so težki meseci, v katerih nisem našel ustrezne rešitve za težave, ki so se pojavile v Avstraliji. V Franciji nisem želel biti le številka. Moj cilj je premor, naslednje leto pa želim še enkrat poskusiti. Nočem in ne želim kariere končati na takšen način. Tega si ne zaslužim,« pravi Rafael Nadal. Na njegove besede so se na twitterju odzvali organizatorji OP Francije: »Rafa, ne moremo si predstavljati, kako težka je bila tvoja odločitev. Pogrešali te bomo. Pozdravi se in upamo, da se vidimo prihodnje leto.«

Največ kritik Srbu in Belorusinji

Nadalovo odsotnost bo skušal v lovu na rekordno 23. zmago na turnirjih za grand slam izkoristiti Đoković, ki je na najnovejši svetovni lestvici (objavljena je bila 22. maja, prav na njegov 36. rojstni dan) s prvega zdrsnil na tretje mesto. Na vrh se je prebil 20-letni Španec Carlos Alcaraz, ki lahko v polfinalu Pariza naleti prav na Đokovića, Srba pa je prehitel tudi 27-letni Rus Daniil Medvedjev, ki je v nedeljo slavil na mastersu v Rimu. To je bila njegova jubilejna, 20. zmaga na turnirjih ATP (igral je 33. finale) in prva na peščenih igriščih. Pri napovedi zmagovalca letošnjega Pariza si Medvedjev na največji svetovni stavnici deli tretje mesto z Dancem Holgerjem Runejem (kvota 4,00), pred njima pa sta Đoković (2,75) in Alcaraz (2,00).

Đoković, ki je bil v francoski prestolnici doslej dvakrat najboljši (2016, 2021), je letos igral na treh turnirjih s peščeno podlago, a se na nobenem ni prebil dlje od četrtfinala. »V igri za končno zmago v Parizu je vsaj deset igralcev in eden izmed njih sem tudi jaz. A pot do morebitne tretje lovorike bo težka, dolga in naporna. To, da na zadnjih turnirjih na pesku nisem blestel, ne bo igralo nobene vloge. Pariz je povsem nova in drugačna zgodba, upam, da se bo zame srečno končala,« se nadeja Novak Đoković, ki je doslej zgolj s turnirskimi nagradami zaslužil že skoraj 168 milijonov dolarjev.

Na včerajšnjem treningu je Đoković pred več tisoč gledalci poskrbel tudi za šov. Pri servisu je oponašal svojega trenerja in nekdanjega igralca, Hrvata Gorana Ivaniševića, ki je bil znan po odličnem in močnem servisu, in požel aplavze s tribun. Srb je bil v posebni raziskavi francoske teniške zveze označen za igralca, ki doživlja največ kritik na družbenih omrežjih in zaradi njih najbolj trpi, v ženski konkurenci je to Belorusinja Arina Sabalenka. Raziskava je zajela obdobje 16 mesecev, tako Novak Đoković kot Arina Sabalenka pa imata v povprečju kar 15 odstotkov negativnih objav na svoj račun. Zato jima je, tako kot tudi drugim igralcem in igralkam, francoska zveza ponudila zaščito pred zlorabo družbenih omrežij s pomočjo umetne inteligence.

Poljakinja lovi tretjo lovoriko

Iga Šwiatek, ki bo v sredo praznovala 22. rojstni dan, je tudi letos na stavnicah prva favoritinja (kvota 1,71), sledita ji Kazahstanka Jelena Ribakina (z njo se lahko pomeri v polfinalu) in Belorusinja Arina Sabalenka (po 7,00). Poljakinja, ki je v Parizu zmagala že dvakrat (2020, 2022), bi ob uspešni obrambi naslova postala prva igralka po 16 letih, ki bi ji to uspelo. Nazadnje je za takšen podvig poskrbela Belgijka Justine Henin, ki je po zmagi leta 2005 nato slavila še dvakrat zapored. »Ne ubadam se z zgodovino, statistiko, kombinacijami in podobnimi zadevami. Če želim spet osvojiti lovoriko, bom morala na igrišču pokazati svoj maksimum. Sem v formi in dobro razpoložena, zato sem optimistka,« napoveduje Iga Šwiatek. Prejšnji teden je na turnirju v Rimu zaradi težav s kolenom predala četrtfinalni dvoboj proti Ribakini v tretjem nizu, a se nadeja, da se težave ne bodo ponovile v Parizu.

Od kvarteta slovenskih igralk se je na glavni turnir prebila le Tamara Zidanšek. V tretjem (zadnjem) krogu je 110. igralka sveta po uri in 38 minutah premagala v Moldaviji rojeno Španko (za novo domovino igra od leta 2013) Aliono Bolsovo Zadoinovo s 6:2, 7:6 (4). Zidanškova se bo v prvem krogu jutri pomerila z 20-letno Kitajko Qinwen Zheng, 19. igralko sveta.

49,6 mio. € znaša nagradni sklad letošnjega turnirja v Parizu, kar je 12,3 odstotka več kot lani. Zmagovalca v posamični konkurenci bosta bogatejša za 2,3 milijona evrov, poražena finalista pa za 1,150 milijona.