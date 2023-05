Etapna zmaga tik pred ciljem

Včerajšnja odprava začasnega zadržanja izvajanja zakona o RTV Slovenija je bila na ustavnem sodišču sprejeta z veliko težavo. Odločitev je bila izglasovana z zgolj štirimi glasovi proti enemu. Dva sodnika sploh nista glasovala, dva pa sta se že prej izločila iz postopka. Dogajanje priča o globokem razkolu, ki je ob presoji zakona o RTVS nastal na ustavnem sodišču. Sodniki in sodnice bi se morali pogovarjati o pravnih vidikih visokostrokovnega medijskega dela. Namesto tega pa so se prisiljeni prerekati o »naših« in »vaših« ter kupčkati politične oziroma ideološke preference. Ustavno sodišče resda ni prvič soočeno z izzivi aktualnega političnega vrenja. A to še nikoli doslej med varuhe ustavnosti ni poseglo tako radikalno, da nekateri nočejo več sedeti v istem prostoru.