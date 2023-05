Po jutrišnji povratni tekmi dodatnih kvalifikacij med Gorico in Aluminijem (ob 17.30) bo znan še deseti slovenski nogometni prvoligaš za naslednjo sezono, ki se bo začela 22. julija. Trenutno bolje kaže drugoligašu iz Kidričevega, ki ima po zmagi doma s 3:1 na prvi tekmi odlično izhodišče. Potem ko je Gorica v prvem polčasu upravičila vlogo favorita in po zaostanku z 0:1 izid izenačila, je bila v drugem neprepoznavna, kar so bojeviti gostitelji spretno izkoristili z goloma Nika Marinška, najboljšega igralca tekme, in Poljaka Daniela Skiba.

Najstarejši igralec Aluminija je bil star 27 let

Aluminij je pred skoraj polnimi tribunami, saj je bil vstop prost, znova prikazal všečno igro z jasno taktično vizijo. Bil je potrpežljiv, agresiven in discipliniran. »V prvem polčasu še nismo bili pravi, v drugem pa veliko boljši, saj so se fantje sprostili, zato so imeli posest žoge in narekovali ritem. Ni še čas za evforijo, a v Novo Gorico gremo zelo optimistični. Prednosti ne bomo branili, ampak igrali na novo zmago. Znova bomo skušali igrati sproščeno in odgovorno. Imamo zmagovalno miselnost, saj smo v drugi ligi morali nizati zmage, medtem ko se je Gorica na vsaki prvoligaški tekmi krčevito branila. Gorica premore kakovost, vendar sem optimist,« je poudaril trener Aluminija Robert Pevnik, ki je tekmo odigral z mlado zasedbo, saj je bil najstarejši igralec Tim Martić star 27 let.

Prvi zvezdnik tekme je bil znova kapetan Aluminija Nik Marinšek, sicer najboljši igralec druge lige in drugi strelec tekmovanja z 21 zadetki, čeprav je vezist. »Domačo nalogo smo opravili z odliko. V prvem polčasu je bil zaradi živčnosti taktičen dvoboj, ki se je v drugem povsem prevesil na našo stran, zato je zmaga povsem zaslužena,« je povedal 24-letni Nik Marinšek, za katerega se zanimajo številni klubi iz prve slovenske lige.

​Šalja: Aluminij smo sami vrnili v igro

Gorica je naredila neverjetno veliko napak za prvoligaško ekipo. Prvi zadetek je vratar Uroš Likar, ki je bil junak zmage na tekmi za deveto mesto s Taborom, prejel med nogama. Potem ko gostje po izenačenju v prvem polčasu niso znali izkoristiti premoči na sredini igrišča in so bili neučinkoviti v napadu, je v drugem polčasu v obrambi povsem odpovedal vidno živčni reprezentant Luksemburga Vahid Selimović. »Naredili smo veliko preveč individualnih napak. Nobena ekipa ne more iztržiti ugodnega izida po takšnih napakah. Aluminij smo sami vrnili v igro, saj smo imeli po izenačenju pobudo in smo napadali. Čestitke Aluminiju, ki je bil celotno tekmo odločnejši in ni naredil nobene velike napake, zato je zmaga zasluženo ostala v Kidričevem,« je bil po tekmi realen trener Gorice Agron Šalja.

Primorci so v boju za ohranitev prvoligaškega statusa pred zahtevnim izzivom, saj morajo nadoknaditi dva gola zaostanka. V primeru zmage Gorice bo odločalo tudi pravilo gola v gosteh. Dodatna težava za Gorico bo, da je Aluminij v letošnji sezoni bolje igral v gosteh kot doma. Že v Kidričevem je Gorica zelo težko prihajala do čistih priložnosti. »Ne bežimo pred tem, da nas čaka zahtevna naloga, a imamo še 90 minut in igrali bomo do konca. Dva gola je mogoče nadoknaditi,« je ocenil Šalja, medtem ko so bili igralci Gorice na zagovoru pred svojimi navijači, ki so v velikem številu pripotovali na Štajersko.