Košarkarji Cedevite Olimpije so pred vrhuncem letošnje sezone. V državnem prvenstvu se bodo s Heliosom drugo leto zapored udarili za naslov prvaka, še prej pa jih čaka delo v polfinalu lige ABA. Potem ko so v četrtfinalu izločili FMP in nestrpno spremljali zanimivo dogajanje med Partizanom in Studentskim centrom, jih jutri čaka prva tekma proti eni glavnih zgodb letošnje evrolige. Po rezultatih v zadnjih dveh sezonah sodeč, Olimpija je dobila tri od štirih tekem proti moštvu trenerja Željka Obradovića in tudi ob zadnjem porazu grozila vse do zaključka, bi lahko sklepali, da črno-beli zmajem »ležijo«. A trener Ljubljančanov Miro Alilović glasno opozarja: »To so bile tekme rednega dela lige ABA. Zdaj govorimo o končnici. To je povsem druga zgodba, drugo tekmovanje. Verjemite mi, da bomo videli drugačnega Partizana.«

Granitna obramba in enostaven napad

Po slabih predstavah v evropskem pokalu je Cedevita Olimpija v ligi ABA izpolnila minimalni cilj, čeprav se je tudi zanj morala potruditi bolj, kot bi si želela. Za preboj v polfinale so morali proti FMP odigrati tri tekme, na zadnji pa prikazali eno najboljših predstav v letošnji sezoni. Vmes so zmaji v državnem prvenstvu izločili Šentjur in Šenčur, zato na Partizana prihajajo v dobrem ritmu, a oslabljeni, saj je Josh Adams po hudem zvinu gležnja že končal sezono. Moštvo trenerja Željka Obradovića je proti Realu Madrid v četrtfinalu evrolige za las zgrešilo uvrstitev na zaključni turnir, v jadranskem tekmovanju pa jih zanima samo zmaga. Olimpija proti tako kakovostnemu nasprotniku kaj veliko izgubiti nima, lahko pripravi le ogromno presenečenje.

»Če bi se Partizan prebil na zaključni turnir evrolige, bi že lahko govorili o tem, da imajo popolno sezono. Odločale bodo malenkosti, dnevna forma, predvsem pa skok in obramba. Igralci bodo morali do potankosti poznati značilnosti vsakega posameznika Partizana, da minimiziramo njihovo učinkovitost. Obramba bo morala biti na vrhunski ravni in potrpežljiva, v napadu pa moramo igrati čim hitreje in enostavno. Čakata nas vsaj dve tekmi v izjemnem vzdušju. Vemo, da bo v Beogradu dvorana polna, želimo pa si in verjamemo, da bo tako tudi v Ljubljani. To so tekme, za katere vsak športnik živi. Prepričan sem, da same po sebi močno motivirajo vsakega igralca,« napoveduje trener Olimpije Miro Alilović.

Tekme proti Partizanu so vedno posebne za Eda Murića, ki je v sezonah 2014/15 in 2015/16 nosil črno-beli dres. Enaintridesetletni Ljubljančan dobro ve, kakšna atmosfera jih s soigralci čaka v Beogradu, hkrati pa si želi, da v Ljubljani ne bi prevladovali gostujoči navijači. »Partizan ima najboljše navijače na svetu. Kjer koli gostujejo, imajo glasno podporo s tribun. Česa takšnega še nisem videl. Vseeno upam, da bo v Ljubljani več navijačev v zelenih majicah. Vsakega potrebujemo in vsak nam daje dodatno moč,« pravi Edo Murić, ki izpostavlja, da predstave Partizana proti Studentskemu centru niso realen prikaz moči moštva Željka Obradovića. »Vsak športnik ve, kakšne posledice pusti takšen izpad, kot ga je Partizan doživel proti Realu v četrtfinalu evrolige. Tam so igrali izvrstno. Tekem proti Studentskemu centru sploh nismo gledali. Analizirali smo tiste proti Realu, saj nas čaka takšen Partizan.«

Predaja poslov med Ilievskim in Bečirovićem

Medtem ko se košarkarji Cedevite Olimpije pripravljajo na zaključek sezone, pa so v vodstvu kluba z mislimi že v prihodnji. Medtem ko smo predstavniki sedme sile čakali na novinarsko konferenco, se je na vhodu v dvorano pojavil Vlado Ilievski. Nobena skrivnost ni, da je nekdanji organizator igre ljubljanskega moštva novi športni direktor kluba, v teh dneh pa poteka predaja poslov s Sanijem Bečirovićem, ki odhaja v Panathinaikos. Ilievski je bil tudi že na obisku in je v rednem stiku s trenerjem v prihodnji sezoni Simonom Pianigianijem. V Stožicah naj bi zaključili sodelovanje z Joshem Adamsom, Amarjem Alibegovićem in Yogijem Ferrellom, medtem ko naj bi se zmaji resno zanimali za najkoristnejšega posameznika (MVP) letošnje sezone lige ABA Luko Božića iz Zadra.