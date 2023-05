Nato se je začel pogajati z McCarthyjem, pri čemer so ostali igralci - vodja republikanske manjšine v senatu Mitch McConnell, vodja demokratske večine Chuck Schumer in vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries ostali ob strani.

Biden se je začel pogajati, ko je njegova finančna ministrica Janet Yellen opozorila, da lahko brez zvišanja meje javnega dolga vladi zmanjka denarja za poravnavanje tekočih obveznosti že 1. junija.

Ta datum je pred vrati in nič ne kaže, da bo meja do takrat uradno povišana tudi, če bo dogovor sprejet, saj ga morajo potrditi člani obeh domov kongresa, ki so se odpravili na počitnice za Dan spomina na padle vojake, ko se v ZDA uradno začenja poletna kopalna sezona.

Biden in Mccarthy imata problem s skrajnima kriloma svojih strank, pri čemer morata oba sprejeti določene kompromise. Biden mora sprejeti zmanjšanje proračunske porabe, McCarthy pa mora odstopiti od skrajnih zahtev glede zmanjšanja porabe.

McCarthyju lahko grozi tudi sprožitev postopka za odstavitev s položaja, če poslancev svobode ne bo prepričal v potrebo po kompromisu. Ameriški komentatorji zbadajo Bidna, da je prelomil besedo o tem, da se ne bo pogajal, vendar pa kaže, da je izkušeni politik zadevo speljal na svoj mlin, ker se z McCarthyjem sedaj ne pogajata več le o meji javnega dolga ampak kar o proračunu za dve leti pri čemer bo meja avtomatično zvišana.

To pomeni, da bo imel s tem mir do konca mandata. Mir koristi tudi McCarthyju, saj ankete kažejo, da bo večina Američanov za morebiten propad pogajanj in posledice, kot vedno doslej krivila republikance.

Tako Biden kot Mccarthy zagotavljata, da ZDA ne bodo bankrotirale, kar bo pokazal čas. Biden ima v skrajnem primeru na voljo samovoljno povišanje meje v skladu s 14. amandmajem k ustavi, ki določa, da kreditne verodostojnosti ZDA ni dovoljeno postaviti pod vprašaj. Vendar pa bo to uporabil le v skrajnem primeru, sicer ne bo imel proračuna za naslednji dve leti.

Največji problem je trenutno republikanska zahteva po uvedbi strogih delovnih zahtev za prejemnike socialne pomoči, kot so boni za hrano, zdravstvo za revne in druge prejemke iz zvezne blagajne. Razpravljajo tudi o tem, da bi za dve leti ali več zamrznili višino zvezne porabe na sedanji ravni brez povišanj, vendar republikanci vztrajajo, da za vojsko to ne bo veljalo in zahtevajo, da se poraba za naslednja leta tudi zniža s sedanje ravni. Prav tako zahtevajo znižanje sredstev za zvezno davkarijo.

»Edini način za napredek je dvostrankarski sporazum,« je v četrtek dejal Biden. »Verjamem, da bomo dosegli dogovor, ki nam bo omogočil napredek in zaščitil delavne Američane v tej državi.«

Kongresniki se vrnejo v službo predvidoma šele v torek, dva dni pred rokom, ki ga je postavila Yellen. Tudi Biden danes potuje na dopust v Camp david in Wilmington.

Medtem je bonitetna agencija Fitch Ratings izstrelila opozorilni strel pri oceni ZDA, ki ostaja pri najvišji AAA, ampak z dodatkom, da se ta lahko zniža.

Javni dolg ZDA je trenutno pri skoraj 31.500 milijardah dolarjev. Če meje ne dvignejo, lahko brez denarja ostanejo upokojenci, vojaki, policisti, zdravstveni delavci, učitelji, tuji upniki in tako naprej. To bi uničilo ameriško gospodarsko okrevanje in povzročilo pretrese po vsem svetu.

Bidnu za razliko od republikancev v skupini svoboda nikakor ni v interesu, da se to zgodi v času njegovega vodenja ZDA. Republikanske skrajneže navdihuje tudi bivši predsednik Donald Trump, ki je na televiziji CNN dejal, da naj dovolijo plačilno nesposobnost ZDA, če ne dosežejo svojega.