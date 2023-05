Drugi tir se ne ceni, temveč draži

Čeprav so tako infrastrukturna ministrica Bratuškova kot oba člana uprave podjetja 2TDK v minulih dneh dajali vtis, da so z novelacijo investicijskega programa omogočili, da se projekt ceni, to ne drži: glede na zadnji veljaven investicijski projekt je cena v znova noveliranem investicijskem projektu višja. Tudi časovnica projekta se ne krajša, ampak ostaja enaka.