Razstavljen kulturni arzenal protestov

Proteste med zadnjo Janševo vlado, ki so potekali vsak petek, več kot sto tednov zaporedoma, je ves čas spremljal in hkrati spodbujal močan ustvarjalni naboj. Za uporniškimi akcijami je ostal bogat predmetni, vizualni in glasbeni arzenal. Ta je zdaj na ogled na pregledni razstavi v Palači Cukrarna, ob odprtju katere je izšla tudi knjiga.