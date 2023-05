Testni potniki dobro sprejeli skupinske vožnje

Pilotni projekt SmartMOVE, ki je na izbranih relacijah zaposlenim v ljubljanskem kliničnem centru in BTC ponujal brezplačno vožnjo s kombiji GoOpti, je pokazal, da bi bili mnogi vozniki svoje avtomobile pripravljeni zamenjati s skupinskimi prevozi, če so ti hitri, zanesljivi in dobro organizirani.