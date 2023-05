»Sam po sebi je odhod v zapor brutalen. Nekateri so se šalili: 'Oh, kako bi bilo lepo iti v zapor, da bi malo počival.' Ni ravno tako, tega ne bi priporočil nikomur,« je dejal Bubičić, ki je bil obsojen na leto in sedem mesecev zapora, a so ga na prostost izpustili pet mesecev prej. »Zapor sem dojemal kot veliko življenjsko šolo in ga preživel, kolikor dobro sem mogel. Prvič sem delal v kuhinji, najprej sem pomival posodo, sčasoma pa sem postal glavni kuharjev pomočnik. Bil sem star 21, 22 let. Dobil sem pravico do izhodov v mesto. Iz tega mraka sem izvlekel najboljše in ko sem prišel iz zapora, sem začel novo življenje,« je pojasnil. Spregovoril je tudi o ločitvi. »Kot otrok ločenih staršev sem si rekel, da ne bom dopustil, da bi to doživljali tudi moji otroci. A ko vidiš, da nekaj ne gre, je to bolje pustiti, kot nekaj početi na silo,« je še povedal.