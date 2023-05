Nekaj srbenja na golenih sem pripisoval suhi koži,« je Bridges opisal prvotne simptome. »Občasno sem se ponoči tudi potil, vendar sem to pripisal vročim poletnim nočem. Na koncu so se simptomi izkazali za limfom.« Zvezdnik, ki je danes star 73-let, je razkril, da so mu zdravniki odkrili velik tumor in mu predpisali kemoterapijo. Prav v tem času je zbolel tudi za covidom-19, zaradi česar je za pet tednov pristal v bolnišnici. »Pričakoval sem, da bo rak moj največji izziv, vendar se je izkazalo, da je bil covid še veliko hujši,« je povedal Bridges za revijo. Priznal je, da je sprejel misel, da je star in da umira, nato pa se je odločil, da se bo s smrtjo spopadel kot z izzivom, ki ga mora premagati. Zdaj Bridges pravi, da se je njegov tumor skrčil do velikosti frnikole in da je popolnoma ozdravljen od covida-19. »Sprva nisem verjel, da bom sploh še kdaj delal,« je še dejal in dodal, da se še vedno boji vrniti na delo, a je svoje okrevanje začel dojemati kot darilo.