Vučić je bil izvoljen na volitvah. Državljani so glasovali zanj. Kaj hočejo zdaj? Če bi imela opozicija kakšen vpliv, bi imeli več glasov na volitvah. Ljudje niso ne neumni ne nori. Na volitvah so pokazali, za koga so,« je dejala Jelena Karleuša, ki je na zadnjih volitvah podprla Vučića, zanimivo pa je, da je bila pred leti ena njegovih največjih nasprotnic. V odprtem pismu, ki ga je napisala leta 2017 in ga naslovila Naj vas bo sram, je med drugim zapisala: »Sram naj vas bo, da so srbski otroci na ulicah, sram naj vas bo, da so šli na ulico lačni, sram naj vas bo, da jih vaši ritolizniški mediji imenujejo pijani huligani. Sram naj vas bo, Pink in Informer, ki se kot pobesnela psa lotevata svojih nasprotnikov.« Za konec je dodala: »Sram me je, da tega nisem napisala že prej, da me je bilo strah in da ste mi bili nekoč celo simpatični s temi svojimi ustnicami, ki si jih oblizujete.«