Švedska je bila sicer doslej na Eurosongu zelo uspešna tudi po zmagi Abbe leta 1974, saj je naslov najboljše osvojila kar šestkrat, vključno z letošnjo zmago, Abbin zmagovalni hit Waterloo je postal svetovna uspešnica, ena od mnogih, ki so ji še sledile. Bjorn in Benny sta po razpadu skupine prisegla, da ne bosta šla nikoli več na turnejo z Agnetho Fältskog in Anni-Frid Lyngstad, ter zavrnila celo milijardo dolarjev za sto koncertov v areni Millennium. »Nočem storiti tega, in če tega nočem jaz, tega nočejo niti drugi. Enako velja za vse štiri od nas. Če nekdo reče ne, je ne,« je povedal Anderson, Ulvaeus pa je dodal, da je 50 let Abbe mogoče praznovati tudi brez njih na odru.

Abba se je sicer pred enim letom združila virtualno, na dogodku Abba Voyage, s svojimi avatarji, odziv obiskovalcev koncerta v Londonu pa je po besedah Ulvaeusa presegel vsa pričakovanja. »Njihov razum jim govori, da nas ni tam, vendar so čustveno povezani, kar je fantastično,« je dejal. Prepričan je tudi, da se bo revolucionarna tehnologija, uporabljena v njihovi predstavi, v prihodnosti uporabljala za ustvarjanje avatarjev umrlih umetnikov, ki ne morejo dati svojega soglasja, kar predstavlja dilemo za producente in občinstvo. »Za vse lahko rečemo da ali ne, tako da občinstvo ve, da stojimo za tem,« je dejal, »zato bi bilo to etično vprašanje.«