Odredba, ki jo je podpisala županja Paola Pula, je bila potrebna zaradi težav pri odvajanju vode iz naseljenih območij in velikih količin vode na tem območju, poroča Ansa. Izdana je bila zaradi potencialnih nevarnosti, povezanih s stikom s stoječo vodo, in zaradi strahu pred onesnaženjem.

Zaradi onesnažene vode po poplavah lahko namreč pride do širjenja različnih bolezni prebavil, okužb s salmonelo ali bakterijo E. coli, pa tudi kolere in resnejših obolenj.

»Naš edini cilj je varovanje zdravja in varnost. Zaradi stoječe vode, okvar kanalizacijskega sistema, možnih motenj v oskrbi s pitno vodo in prisotnosti nepobranih odpadkov je nevarno ostajati na območju, ki je še vedno poplavljeno,« je po navedbah Anse dejala županja Pula.

Pokrajina Ravenna v italijanski deželi Emilija-Romanja je eno od tistih območij v Italiji, ki so jih minuli teden močno prizadele poplave. Povzročile so najmanj 15 smrtnih žrtev in ogromno škodo, več kot 20.000 ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.

Predsednik dežele Emilija-Romanja Stefano Bonaccini je razmere v Conseliceju opisal kot "najbolj dramatične", saj je geografska lega tega mesteca povzročila še posebej veliko škode. Razmere naj bi se po napovedih izboljšale v približno petih dneh. Medtem poteka kampanja cepljenja proti nalezljivim boleznim.