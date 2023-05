Na predlaganem seznamu živali, ki jih ljudje ne bodo več smeli imeti v svojih domovih, so pasavci, lenivci, vrečarji, primati, luskavci, zveri, povodni konji, žirafe, kiti, delfini, ujede (razen nekaterih izjem), sove, nekatere vrste papig in drugih ptic, velike dolgožive želve, veliki pitoni in udavi (razen nekaterih izjem), strupene kače, krokodili, varani in nekatere vrste rib. To so živalske vrste, ki so nevarne zaradi velikosti, neobvladljivosti, ki izločajo nevarne strupe ali so zahtevne za zadrževanje v ujetništvu. Kdor ima katero od živali s sezama prepovedanih, jo lahko obdrži do njene naravne smrti. Vendar le, če v šestih mesecih od začetka uporabe prepovedi poskrbi za njeno označitev, jo prijavi upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo, ter zagotovi izpolnjevanje predpisanih bivalnih razmer in oskrbo v skladu s predpisom, ki ureja bivalne razmere in oskrbo živali prostoživečih vrst v ujetništvu. Po preteku tega roka bodo lahko živali s seznama prepovedanih živalskih vrst meli le živalski vrtovi.

