V visokošolskem sindikatu ocenjujejo, da vlada ni pripravljena odpraviti plačnih krivic v visokem šolstvu. Po mnenju sindikata so podplačani strokovni ter visokošolski delavci, lektorji, predavatelji, bibliotekarji in informatiki, krivično pa naj bi bilo tudi plačno razmerje do zdravnikov specialistov. Opozorili so, da se bo rok za reformo plačnega sistema iztekel čez dober mesec, predloga za odpravo plačnih nesorazmerij pa še vedno ni.

Predsednik Visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič je na današnji novinarski konferenci dejal, da imajo v sindikatu dovolj nespoštljivega odnosa vlade in ministrstva za visoko šolstvo do visokega šolstva. »Stavko podpirata rektorja univerz v Ljubljani in Mariboru, vrsta dekanov, Študentska organizacija Slovenije in študentje. Akademska skupnost kot celota se bo uprla vladi. Vlada je v očeh akademske skupnosti zapravila vso legitimnost in kredibilnost. In zato ji bo akademska skupnost v torek izrekla nezaupnico,« je dodal Kovačič.

V sindikatu med drugim zahtevajo vključitev vseh zaposlenih na univerzi v eno kolektivno pogodbo – vključno s skupino H, ki jo predstavljajo raziskovalci, in skupino J, ki jo predstavlja podporno osebje. Izpostavili so, da se plače tehničnega in strokovnega osebja, ki je nujno potrebno za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega procesa, začenjajo že malo nad minimalno plačo, zaradi česar vse več zaposlenih odhaja na boljša delovna mesta.

Predsednik sindikata Univerze v Ljubljani Aljaž Gaber je na novinarski konferenci dejal, da se podobne težave, kot jih imajo zaposleni strokovni sodelavci, dogajajo tudi z mladimi raziskovalci. »Danes v bistvu že po zaključku magistrskega študija težko najdemo študenta, ki je za tako plačo pravzaprav pripravljen nadaljevati izobraževanje na najvišji ravni in kar je najbolj žalostno, marsikdo od teh, ki se za to vseeno odloči, mora ob svojem rednem delu, za katerega prejema redno plačilo, opravljati še dodatno delo drugje, da dejansko lahko sploh pokrije življenjske stroške, ki so v Ljubljani in okolici zelo visoki. Na ta način pravzaprav izgubljamo tudi najbolj perspektivne mlade talente, ki so nujno potrebni za nadaljnji razvoj slovenske znanosti in visokošolskega izobraževanja,« je še izpostavil Gaber.

Po mnenju sindikata vlada močno podcenjuje kadrovsko krizo na univerzah. V sindikatu so bili kritični tudi do novele zakona o visokem šolstvu, ki naj bi jo vlada sprejela mimo vseh deležnikov in poslala v državni zbor. »S to novelo zakona se dekane potiska v vlogo direktorjev, na delovna mesta direktorjev,« je na novinarski konferenci povedal glavni tajnik visokošolskega sindikata Marko Marinčič in dodal, da imajo v sindikatu množično podporo dekanov, ki ne želijo biti direktorji in hočejo, da so na mestih dekanov akademske osebe.

Stavka bo potekala na vseh treh javnih univerzah – na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem. Osrednji shod bo ob 11. uri na ljubljanski Filozofski fakulteti, v Mariboru bodo stavkovne zahteve predstavili na rektoratu ob 11.55, v Kopru pa bodo stavkali ob 12. uri na trgu pred stavbo rektorata. Po besedah predsednice sindikata Univerze na Primorskem Sandre Bašič Hrvatin bodo prvič v zgodovini stavkali zaposleni iz vseh plačnih skupin, stavka pa bo potekala pod skupnim geslom Univerza ni podjetje.

V kolikor bo to potrebno, bo visokošolski sindikat s stavko nadaljeval 13. in 14. junija, po potrebi tudi jeseni in v zimskem času, so še dodali na novinarski konferenci.