Opoldne so se v treh občinah na severu Kosova z večinsko srbskim prebivalstvom oglasile sirene. Najprej v Zubinem Potoku, potem ko je novi župan Izmir Zećiri zahteval posredovanje policije pri vstopu v zgradbo občine. Zatem so se oglasile še sirene v Leposaviću in Zvečanu, tam pa so se nato po poročanju srbske nacionalne televizije RTS začeli zbirati prebivalci.

Vstop v zgradbo občine v Zvečanu so po poročanju RTS blokirali tamkajšnji zaposleni. Ko je v zgradbo hotela vstopiti kosovska policija, so se temu uprli, policija pa je odgovorila s solzivcem in dimnimi bombami.

V bližini stavbe je bilo slišati tudi strele, zbrani prebivalci pa so poškodovali več policijskih avtomobilov.

Ob vhodu in izhodu do središča Leposavića, kjer stoji zgradba občine, so prebivalci postavili tovornjake.

Po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa je stanje trenutno mirno, še vedno pa so pred zgradbami občin tako policija kot prebivalci.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi incidentov na Kosovu stopnjo pripravljenosti srbske vojske dvignil na najvišjo raven ter odredil premik vojakov proti meji s Kosovom, je po poročanju srbskih medijev sporočil srbski obrambni minister Miloš Vučević.

Lokalne volitve v štirih občinah na severu Kosova so potekale konec aprila večinoma brez udeležbe srbske skupnosti, ki je volitve bojkotirala.

Gibanje Samoodločba kosovskega premierja Albina Kurtija je razglasilo zmago v občinah Leposavić in Severna Mitrovica. V Zvečanu in Zubinem Potoku so zmagali kandidati Demokratske stranke Kosova.

Na Severu Mitrovice je zmagal Erden Atić, v Leposaviću Ljuljzim Hetemi, v Zvečanu Ilir Peci, v Zubinem Potoku pa Zećiri.

Volitve so bile razpisane po tem, ko so v štirih občinah zaradi obvezne zamenjave srbskih registrskih oznak s kosovskimi novembra lani odstopili župani Srbske liste. Za župane je kandidiralo skupno deset kandidatov, med katerimi je bila samo ena oseba srbske narodnosti, in sicer neodvisna kandidatka Slađana Pantović v Zvečanu.

Župani Leposavića, Zubinega Potoka in Zvečana so zaprisegli 25. maja. Svoje naloge so prevzeli v javnih zgradbah, ker so v stavbah občin začasni občinski organi, ki delujejo v srbskem sistemu.

V Severni Mitrovici občinska stavba deluje po kosovskem sistemu, novoizvoljeni župan pa je funkcijo prevzel 19. maja.

Lokalno prebivalstvo na severu Kosova je v preteklosti že postavljalo barikade, da bi preprečilo delovanje kosovskih institucij.