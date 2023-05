Šestdeset let je delal, najbolj pa je užival v svoji prostočasni aktivnosti prostovoljca pri lokalnem gasilskem društvu v rodnem kraju Little Falls v ameriški zvezni državi New Jersey. Tja je po upokojitvi še naprej vsak dan zahajal med tretjo in peto uro popoldne ter se družil s svojimi nekdanjimi tovariši iz društva. Nikoli ni bil hudo bolan in nikoli se tudi ni posebej ukvarjal s kakšnim športom ali gimnastiko. Razgibavanje, ki ga je dobil pri prostovoljnem gasilskem društvu, je bilo zanj zadostna vadba. Vedno je bil v formi, pa čeprav sedemkratni pradedek ni posebno pazil na prehrano. Le pri alkoholu je bil previden: kakšno pivo si je privoščil, a to je bilo tudi vse. Pri petdesetih je začel celo kaditi in pri tej razvadi vztrajal 20 let, nato pa se ji je čez noč odpovedal in spet zaživel brez cigaret. O sebi pravi, da se rad šali, drugi pa ga opisujejo kot večnega optimista, ki vedno poskuša na vse gledati s pozitivne plati. Morda prav v tem tiči recept njegovega dolgega življenja. In še en Dransfieldov namig za dolgo življenje: vsak dan spije kozarec mleka.