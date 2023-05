V Hallstattu, ki so ga že pred desetletjem kot repliko postavili na Kitajskem, kraj pa je bil tudi vzor kraljestvu Arendelle v Disneyjevem filmu Ledeno kraljestvo, je župan Alexander Scheutz dal z leseno ograjo zagraditi dve mesti, ki sta bili idealni točki za delanje sebkov z ozadjem njihovega kraja. S prepovedjo lastnega fotografiranja v posameznih delih Portofina, slikovitega obmorskega kraja s poslikanimi stavbami v bližini Genove, želi grozovite gneče in zastoje v kraju rešiti tudi tamkajšnji župan Matteo Viacava. Ko so pregledali družbena omrežja in geolokacije sebkov iz Portofina, so ugotovili, da jih na dveh mestih ljudje naredijo največ in tako ustvarjajo prometne zamaške. Poslej to v Portofinu ni več dovoljeno. Viacava se je odločil prav ti mesti v kraju razglasiti za rdeče cone, kjer sebki niso dovoljeni, prav tako zbiranje na teh mestih ne pride več poštev. Mesti veljata zgolj še kot prehodni območji v Portofinu. Vsakogar, ki bi se tam zaustavljal ali poskušal ustvarjati sebke, lahko doleti od 65 do 275 evrov globe mestnih redarjev.