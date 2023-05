Po zmagi presrečni Selvarajah, ki se veseli, da bo njegovo štruco lahko okušal tudi predsednik Macron, se je v Francijo s trebuhom za kruhom preselil pred sedemnajstimi leti. Po začetem študija prava na Šrilanki si je v francoski prestolnici službo najprej našel v italijanski restavraciji, od koder ga je v svojo pekarno Au Levain des Pyrénées zvabil njen lastnik. Selvarajah se je tam priučil pekovskih mojstrovin in jih sčasoma izpilil do te mere, da se je začel uvrščati med najboljše pariške peke. Že pred petimi leti se je uvrstil na tretje mesto, sedaj pa je petnajst sodnikov, med katerimi je bilo šest povsem navadnih meščanov, njegovo skorjico in puhasto sredico izbralo za najboljšo bageto prestolnice. Mala skrivnost Selvarajaha je, da vsakih dvajset minut v pečico potisne nov pekač baget. Tako so na policah pekarne vedno sveže in tople.