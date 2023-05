Biti star je v resnici prav fino!

»Verjamem v prvi amandma,« je Joe Biden naslovil goste na večerji dopisnikov Bele hiše, »pa ne zgolj zato, ker ga je spisal moj dober prijatelj Jimmy Madison.« Kot je običaj, so tisti večer poleg resnejših tem (svobode govora in usode zaprtih novinarjev) spregovorili tudi o bolj šaljivih rečeh. Na tapeti je bil predvsem emšo velikega vodje, zato se je 47. predsednik pošalil o prijateljevanju s četrtim predsednikom ZDA, očetom ameriške ustave (mimogrede, umrl je v 85. letu starosti, leta 1836). Tudi voditelj zabavnega programa, član satirične oddaje Daily Show, Roy Wood mlajši si je privoščil nekaj krepkih na račun Bidnovih let: »O našem predsedniku lahko rečete, kar hočete, toda svoje delo opravi z odliko, takoj ko se zbudi iz dremeža.«