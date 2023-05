Mladi Pakistanec lovi rekord Nepalca, ki ga je ta postavil v letu, ko se je sam podal šele na svojega prvega očaka nad osem tisoč metri. Zadnjega – osvojitev Daulagirija – je na svoj seznam dodal pred dnevi. Sedaj mu do uresničitve cilja manjkata samo še tibetanska osemtisočaka Čo Oju in Šišapangma. Premagati ju želi do konca leta. Pri rosnih enajstih se je zaljubil v plezanje, to pa povsem naključno. Z očetom je iz Lahoreja pripotoval v gorati predel Pakistana, kjer je opazil, da se ljudje z nosači podajajo v gore. Zanimalo ga je, čemu. In ko mu je oče razložil, da so alpinisti, je tudi mladega Šehrozeja začelo zanimati, kakšen je pogled z vrha gore. Prva gora je imela morda res le 3500 višinskih metrov, vendar se je »okužil« z alpinizmom. »Vem, da je to drag šport, a ljubezen do gora je več vredna. Čeprav sem se povzpel na več vrhov, me vseeno zanima, kako bo na vrhu gore, ki je še nisem osvojil. To mi daje motivacijo, da ostanem osredotočen in grem naprej,« še pravi Kašif.