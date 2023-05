Na Severnem Irskem po smrti policista aretirali enajst ljudi

Tri mesece po neuspelem poskusu atentata na policista na Severnem Irskem, za katerega so osumljeni člani paravojaške skupine Nova Ira, so preiskovalci aretirali enajst ljudi. V mestih Omagh in Coalisland so aretirali devet moških in dve ženski v skladu s protiteroristično zakonodajo, je danes sporočila tamkajšnja policija.