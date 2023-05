Kaj naredi življenje vredno življenja: Somrak nežnosti v dobi poštevilčenja

Sreča in veselje in radost, ljubezen in prijateljstvo, užitek, uživanje, varnost, resnica so brez milosti pograbljeni in ugrabljeni, poštevilčeni in kategorizirani in vgrajeni v sisteme vse vulgarnejšega oglaševanja in vse obsesivnejše potrošnje in kompulzivne proizvodnje novega za vsako ceno. Pogosto so brezčutno zapovedovani, zahtevani, slavljeni in v nebo kovani, a so hkrati tudi izpraznjeni vsakršne vsebine. Postali so še en slogan, brend, še en produkt … Še en v milijardah dražljajev, izvzeti iz vsakdanjega čutenja, občutenja, čustvovanja. Postali so gonilo ukinjanja (vsaj navideznega) posameznikovega (vsaj navideznega in vsaj navidezno avtonomnega) nadzora nad življenjem: zares ne vemo več, da smo srečni, če nam tega ne potrdi potrdilo o uspešnem nakupu ali vsaj sedemnajst všečkov pod natančno kurirano fotografijo.