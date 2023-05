Posnetek je! Začnite tam. ​

Naj kar takoj povem, da bodo tokrat padale krepke besede. Še ostrejše bi, zlahka, tudi kletvice, ta sproščujoč ventil besa, jeze, razočaranja in gnusa nad pravno državo, razčlovečenjem in obupno omejeno, postano, bedno, nizkotno in zadušljivo patriarhalnostjo. Kaj nam bodo po srbskih pokolih koristile okrogle mize o (ne)nasilju, zaskrbljene tematske oddaje in celo v šolah dnevi kulture nenasilja, ko se ne zmoremo nanj odzvati niti v ekstremnih in povsem jasnih primerih? Pri takšnih namreč, kjer zdrava pamet ne odpove, slovenska sodišča pa.