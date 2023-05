Minister za obrambo Marjan Šarec je Goloba danes sprejel z vojaškimi častmi in ga ob prvem letu delovanja vlade seznanil z aktualno situacijo na ministrstvu.

Pripadniki misije na Slovaškem so Goloba seznanili s konkretnimi operativnimi izkušnjami z različnimi tipi osemkolesnikov, vendar z ministrom o konkretnih postopkih nakupa osemkolesnikov danes še nista govorila. Šarec je dodal, da se v tem dolgem in zahtevnem procesu ministrstvo bliža ciljni ravnini.

Po besedah Goloba mu je pogovor s predstavniki kontingentov v tujini dal odgovor na vprašanje, katera vojaška oprema je dejansko zanesljiva. »Sanjarjenje o nepreizkušenih orožjih, ki so se ga šli nekateri drugi, se danes na konkretnih terenih kaže kot samo sanjarjenje,« je komentiral na novinarski konferenci po obisku. Napovedal je, da bodo v bodočih odločitvah o nakupu vojaške tehnike kot temeljni kriterij upoštevane terenske izkušnje vojakov. »Imamo vse informacije, ki jih potrebujemo,« je izjavil.

Golob ugotavlja, da je stanje v Slovenski vojski in v sistemu zaščite in reševanja zelo dobro. Ocenil je, da se je vojska v zadnjem letu izkazala za nepogrešljivo pri civilnih nalogah kot so pomoč pri požaru na Krasu, odstranjevanje rezilne žice, oskrba Istre z vodo in nazadnje pomoč pri poplavah na Štajerskem. Vojska namreč razpolaga z opremo, ki je drugi v državi nimajo in jo lahko uporablja tudi v civilne namene. »To je nekaj, česar ne smemo nikoli pozabiti,« je dejal premier.

Sklenil je še, da je sistem zaščite in reševanje med najboljšimi v Evropi in svetu, »na kar smo lahko upravičeno ponosni«. Prav zaradi hitrosti in odzivnosti tega sistema je lahko vlada štajerskim občinam intervencijske stroške poplav pokrila v 14 dneh, kar da se ni zgodilo še nikoli doslej. »Lokalne skupnosti so vedno čakale na pokrivanje intervencijskih stroškov,« je navedel Golob.