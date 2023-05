Po dobrih desetih minutah je Seymour prišel na dogovorjeno mesto z obvezo na glavi in se mi celo opravičil za zamudo. Sprva sem bil povsem šokiran, med pogovorom pa sem spoznaval, kako prijetna in odprta oseba je. Če bi to vedel prej, bi bilo moje presenečenje precej manjše ali ga sploh ne bi bilo. Ko sem mu namignil, da mu ne bi ničesar zameril, če se ne bi prikazal, mi je odvrnil, da, tako kot jaz spoštujem njega in njegovo delo, tudi on spoštuje moje in ve, da za pogovor z njim nisem zaprosil brez razloga. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem si opomogel od tega stavka, ki ga po vsej prehojeni kilometrini na pretežno sebični cesti popularne glasbe nisem pričakoval. In to od človeka, ki nam je med drugimi »dal« skupine Ramones, Talking Heads, The Pretenders in Madonno, ne nekoga, ki se ceni precej bolj, kot je njegova »tržna« ali zgodovinska vrednost na sceni. Takih osebkov sem na isti cesti srečal in še srečujem nebroj.

Pogodbe je podpisoval povsod

Če v kateri koli spletni brskalnik vpišete geslo Seymour Stein, se najprej izpiše podjetnik. Temu vsekakor ne gre oporekati, bil je podjetnik, glede na naravo dela je moral biti, vendar je bil ta naziv pri njem na zadnjem mestu. Seymour Stein je bil vse prej in šele na koncu podjetnik, kar je v glasbenem svetu velika redkost. V njem na podobnih položajih srečujemo razne pravnike ali računovodje, katerih edina naloga je založbam povečevati dobiček od glasbe. Seymour Stein je bil v prvi vrsti nepopravljiv entuziast, ki je živel za glasbo ter na vsakem koraku in v vsakem trenutku iskal nove talente. In neznansko užival v tem, kot tudi v pripovedovanju zgodb, kako je podpisal pogodbo s tem ali onim. Med najinim pogovorom je večkrat prav otročje dejal: »Res je, tako se je zgodilo. Če ne verjameš, vprašaj Davida Byrna, Paula Westerberga, Morrisseya ali Madonno.« Ali katera vsa imena ali naslove mi je še naštel v dobri uri. Ta imena danes oblikujejo najštevilnejše in najpomembnejše strani v glasbenih enciklopedijah.

Pri svoji misiji ni poznal ovir. Z Madonno je tako pogodbo podpisal v bolniški postelji, samo da ga ne bi kdo prehitel. Na radiokasetofonu mu je predvajala demo posnetek skladbe Everybody in zraven navihano prepevala besedilo. Seymour je v njej takoj prepoznal slo po uspehu, iz predala izvlekel pogodbo in Louise Ciccone je bila zavezana Sire Records. To pa ni njegov edini tovrstni podvig. V začetku osemdesetih je pri jutranji kavi v glasbeni reviji NME prebral, da je šef založbe Mute Records Daniel Miller pravkar podpisal pogodbo z novo skupino, ki bo taisti večer nastopila v Basildonu. Ker se je zanesel na svoj občutek in njegov okus, je takoj rezerviral vozovnico za let iz New Yorka v London ter po koncertu v garderobi skupini pod nos ponudil pogodbo – šlo je za Depeche Mode. Nekaj let pozneje je po enakih korakih čez ocean v Manchestru podpisal s skupino The Smiths. Pogodba in pisalo sta bila namreč njegova edina stalna spremljevalca. Če mu je bilo slišano všeč, se nikdar ni obotavljal ter glasbenikom takoj po koncertu v zaodrju ponudil sodelovanje. V ZDA je tako z različnih koncev sveta pripeljal The Cure, The Smiths, The Saints, The Undertones, Echo & The Bunnymen, Primal Scream, My Bloody Valentine …

Ali se prav sliši punk ali novi val

Seymour Stein se je zanašal predvsem na svoj instinkt, bolj kot na v tistem trenutku prevladujoče smernice v glasbeni industriji. Seveda je sledil dogajanju na lestvicah, vendar je hkrati poslušal in razmišljal dlje. Sredi sedemdesetih je prepoznal, da bo punk velika stvar, vendar ga je vsa negativna konotacija okoli naziva primorala, da je poiskal novo marketinško poimenovanje za svoje izvajalce, da bi jim s tem zagotovil radijske minute. Tako je v glasbeni svet zavaloval – novi val. Nikdar namreč ni zanikal, da je pri glasbenikih vedno iskal tudi tržni potencial, saj so bile ne nazadnje od prodaje plošč odvisne prihodnost založbe in plače zaposlenih. Kar ga je v tem primeru ločevalo od sorodnih underground založnikov, je bilo to, da je potencial poiskal tam, kamor mnogi niti pogledali niso. Nihče pri zdravi pameti ne bi podpisal pogodbe s skupino, ki je v samo dvajsetih minutah oddrdrala osemnajst skladb. No, Ramonsi so dva dni pozneje pri njem v studiu že snemali svoj prvenec.

Težko življenje se mora odražati tudi v umetnosti in to je Stein uvidel, ko se je potikal okoli kluba CBGB. Brez Steinove vizije bi se punk-rock najverjetneje zadušil v Clevelandu, tako pa je dobil svoj medijski prostor in rotacijo v New Yorku, virus pa je kmalu zaneslo tudi v druga mesta in čez ocean v Manchester in London. Punk tako ni ostal omejen zgolj na proizvodni ali tovarniški pas (rusty belt) v srcu severnega vzhoda ZDA, temveč so odmevi bridke jeze in nezadovoljstva svoj prostor poiskali tudi na njenem bolj umetniškem vzhodnem, atlantskem delu. Svojo strpnost in človečnost je izražal tudi s tem, da ne glede na višino finančnega vložka v nobenem primeru od glasbenikov ni pričakoval uspeha čez noč. Celotno tveganje z neznanci je prevzel izključno nase. Prav z nikomer ni podpisal pogodbe samo za eno ploščo, kajti verjel je, da si vsakdo zasluži vsaj še eno, drugo priložnost. »Takšno početje je neživljenjsko, mnogi glasbeniki tega niso prenesli ter so obupali, še preden so dejansko razvili svoj ustvarjalni potencial. Niti zamisliti si ne morete, koliko odlične glasbe je bilo izgubljene na tak način,« je med pogovorom opravičil svojo založniško politiko in najverjetneje dal misliti še komu, ne samo meni.

Zavoljo pesmi

Mimo občutka in dodelanega nastopa je bila za Steina najpomembnejša pesem. Izvajalec ga je najbolj prepričal z dobro pesmijo, kajti brez nje ni bila mogoča zgodba o uspehu. Okoli pesmi se namreč da oblikovati vizijo skupine, okoli vsega drugega – ne. Ali je bila takšna logistika v pogledu Seymourja Steina in njegovega partnerja in soustanovitelja založbe Sire Records Richarda Gottehrerja prisotna že na samem začetku (leta 1966), ni docela poznano, če pa pomislimo, da prvi večji mednarodni uspeh predstavlja skladba/mala plošča Hocus Pocus (1973) nizozemskih progresivnih rockerjev Focus, potem lahko sklepamo, kje se je o njej vsaj prepričal. Poleg pesmi je moral pri glasbenikih opaziti še – kot na primer pri Madonni – željo po uspehu. Talent je bilo treba stalno nadgrajevati in ne čakati, da uspeh pride sam po sebi. V svoji bogati in razgibani karieri lovca na talente se ni pogosto soočil z glasbeniki, ki niso hoteli ničesar vložiti v svojo medijsko prepoznavnost, vendar so bili tudi takšni naporni sebičneži, ki so samo čakali, da bo uspeh sam potrkal na njihova vrata. Z njimi se ni dalo sodelovati, čeprav mu je bilo žal za nekaj imen. Seymour Stein je namreč ponudil zelo veliko in nazaj zahteval precej manj. V svoji polstoletni založniški karieri je obžaloval samo eno stvar: ne tega, da leta 1966 ni podpisal pogodbe z Jimijem Hendrixom, temveč da ni ob pravem trenutku prepoznal velikanske moči hiphop glasbe. Ice-T je bil prvi raper, s katerim se je spustil v sodelovanje, vendar je bilo takrat s tržnega vidika že prepozno. Vsi glavni izvajalci so bili že varnem pri konkurenčnih založbah.

Na sledi logotipa

Vseeno to nikdar ni zamajalo njegovega ugleda ali prepoznavnosti založbe. Modri logotip na rumeni podlagi je zagotavljal kakovost vinilnega zapisa ne glede na naslov. Ko si ga zagledal, si vedel, da je zadeva vredna vsaj preverbe. Sire Records je namreč ena tistih redkih založb, kjer si si upal kupiti ploščo kljub nepoznavanju imena izvajalca. Sam sem na tak način odkril skupine in izvajalce, kot so The Rezillos, Blancmange, Ofra Haza, Ride, k. d. lang, Uncle Tupelo … Pregledni izbirni kovček štirih plošč ob petdesetletnici založbe Just Say Sire – The Sire Records Story (1966–2016) je javno-osebna knjižnica izjemne kariere človeka, ki je vse svoje življenje posvetil glasbi – in za glasbo! Na zemljevid popularne kulture sveta je postavil punk in novi val ter bil gonilna sila založbe od njenih neodvisnih začetkov do položaja ene najpomembnejših znamk znotraj večnacionalke Warner Bros.

