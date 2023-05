#lestvica Najbolj stereotipni filmi o Italiji

Cene hotelskih in gostinskih storitev so skočile do neba in marsikdo si bo svoj dopust namesto na Hrvaškem omislil v Italiji, kjer so cene po gostilnah in hotelih nižje. Zato smo se danes odločili, da razvrstimo deset najbolj neumnih filmov o Italiji in Italijanih. Osnovni stereotipi o Italijanih v ZDA v tem primeru ne veljajo. Če so Italijani v Chicagu ali New Yorku v glavnem gangsterji, pokvarjeni, debeli in plešasti, je v Italiji drugače. Italija, še posebej Toskana je sončna in idealna za oddih. Z malo sreče je tam mogoče kupiti kakšno lepo hiško med slokimi cipresami, zakaj pa ne, in osvojiti srce visokega, temnega in kodrastega ljubimca, ali nasmejane mladenke, če ste moški in vas je ravno pustila žena. Naj poudarimo, da govorimo o visoko proračunskih filmih, posnetih na originalnih lokacijah z znanimi in dragimi igralkami in igralci. Če se sprašujete, zakaj na lestvici ni najbolj znanega hollywoodskega filma o Italiji (Rimske počitnice z Audrey Hepuburn in Gregoryem Peckom), naj samo povemo, da gre za prelomen film, ki ponuja mnogo več kot le poenostavljeno razglednico Rima, je pa res, da so Rimske počitnice služile mnogim filmom za zgled, ki ga mu v večini primerov niso uspeli slediti.