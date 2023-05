ti vsa si bila moja last;

zdaj ozka kletka me zaklepa,

ko vjel sem se v nesrečno past.

Simon Gregorčič

Vse se je začelo v zlatih časih novega tisočletja, ko je bil na oblasti Janez Drnovšek. Gospodarstvo je cvetelo in Slovenija se je napihovala od ponosa, stremeč k neki drugi Švici. In si je oblast omislila nakup novega vladnega letala. Najprej je za falcona nameravala dati 42 milijonov dolarjev, po pogromu javnosti pa se je odločila za nekoliko cenejšega. Tam okoli 35 milijonov dolarjev (takrat še nismo imeli evrov) je menda stal. Od takrat naprej je šlo samo še navzdol. Slovenski sokol (prevod besede falcon) ni prav velikokrat razširil kril, bolj na tleh je bil in večkrat na servisu kot v zraku. Malo smo ga posojali, malo smo lagali, da bo namenjen prevozu ranjencev v vojnah, ki jih bomo bili s sovragom, no, malo pa so se z njim vozili vsi naslednji oblastniki. Zanimivo, še najuporabnejši je bil v času, ko je vladal Janez Janša. In ko je predsedoval Borut Pahor, ki ga je nesrečni ptič očitno tudi prav lepo ubogal. Takrat začuda skoraj ni bil pokvarjen. Pustimo ob strani teorije zarote, da gre pri nenehnih okvarah vladnega ptiča za sabotaže. Zgolj zato, da se Cerar ni mogel peljati na pogreb nemškega državnika Helmuta Kohla. Pa tudi na neko silno pomembno državno večerjo z Estonci je zamudil. Prav tako je bilo izpuščeno marsikatero zasedanje v Bruslju, kar pa ni povzročilo hujše škode.

In po vseh teh letih ujetega ptiča tožbe, ko smo na ubogo jekleno ptico že skorajda pozabili, se zgodi Urška Klakočar Zupančič in njen let s falconom na daljni, daljni Dunaj. Seveda, saj s kočijo vendarle ni šlo. Pustimo ob strani, da je, kot se hvali proizvajalec letala, falcon zmožen s skoraj 850 kilometri na uro poleteti več kot 7000 kilometrov daleč, se pravi vse do New Yorka in še malo, za nas je pomembno, da je zmožen leta v Bruselj, London ali vsaj na Dunaj. Ampak to še ni vse. Predsednica države Nataša Pirc Musar v nasprotju s svojim predhodnikom nima sreče pri falconu. Na kronanje Karla III. jo je sicer že pripeljal, a kaj, ko po zaključku ceremonij ni prišel ponjo. Vmes se je namreč odpravil na Švedsko po zdravstvenega ministra, a se je med letom (!) tako poškodoval, da so ga, kaj pa so hoteli drugega, prizemljili. Predsednica se je domov odpravila na štop. Ustavila ji je slovaška kolegica, ki je imela po naključju nekaj malega prostora na svojem letalu. Iz Bratislave pa z avtom domov. Še dobro, da ji niso ponudili kočije.

In je šel nato falcon kot že tisočkrat prej na servis v Švico. Ves nov (bogve koliko ti servisi danes, ko je vse tako drago, stanejo!) se je vrnil v domači pristan v sredo, nato pa so že v ponedeljek ugotovili, ne boste verjeli, da je pokvarjen. Menda so našli novo napako na enem od indikatorjev delovanja motorja, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na obrambnem ministrstvu. Zakaj na obrambnem? Ne le zato, ker je letalo v njihovi oskrbi, ampak predvsem zato, ker je zaradi nove okvare pomembno zasedanje v Bruslju zamudil obrambni minister Marjan Šarec. Po naših neuradnih in popolnoma nepreverjenih informacijah se je Šarec ves dan sam trudil in nekaj šaril okoli falconovega motorja, a ni našel nobene zacvikane žičke, pa tudi starter tokrat ni bil glavni problem. In kakšna bo zdaj usoda vladnega falcona? Kaj če bi jo prepustili kar pesniku?

Samotno v kletki bom popeval,

dokler ne poči to srce;

vam dušo mrzlo bom ogreval,

in sebi bom hladíl gorje!