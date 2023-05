V prvi novelaciji investicijskega programa je bila bistvena sprememba v časovnici projekta, mi pa ga vračamo v okvir prvotnega programa iz leta 2019, je v današnji izjavi za javnost pojasnil generalni direktor družbe 2TDK Oset.

»Gre enostavno za to, da se za dokončanje vseh del na drugem tiru vračamo v konec leta 2025, na drugi strani pa povečujemo rezerve na raven, za katero ocenjujemo, da je primerna. S tem pridemo na končno vrednost projekta 1,109 milijarde evrov,« je pojasnil.

Nova vrednost investicije je tako v tekočih cenah ocenjena na 3,5 odstotka oz. 41 milijonov evrov manj, kot je bila v osnovnem investicijskem programu iz leta 2019.

»S samimi izvajalci potekajo intenzivni pogovori o tem, kako lahko tehnološko in s številom ljudi, ki so na terenu, to dosežemo. Verjamemo, da je to mogoče, bo pa potrebnega veliko truda, da pridemo do končnega cilja,« je glede končanja proge do konca leta 2025 še pojasnil Oset. Na terenu je trenutno okoli 1050 delavcev.

Kot je dodal, bi to dosegli s sočasnim izvajanjem del na sklopu tri, ki predvideva vzpostavitev železniških in predorskih sistemov ter deviacijo proge v Divači, ter gradbenimi deli. »Brez sinhronizacije med izvajalci to ne bo mogoče,« je dodal Oset.

Po pojasnilih direktorja družbe Marka Brezigarja bo uprava začela pogajanja z izvajalcem za dela na tretjem sklopu. »S potrditvijo novelacije investicijskega programa na vladi imamo zagotovljena sredstva za dela na sklopu tri in v ponedeljek bomo edinega izvajalca, ki je dal ustrezno ponudbo, pozvali na pogajanja,« je pojasnil in dodal, da naj bi jih sklenili predvidoma v dveh do treh mesecih.

Če pogajanja ne bodo uspešna, bo družba 2TDK razpis ponovila, a Brezigar verjame, da bodo. Poskusno obratovanje proge bi tako steklo januarja 2026.

Danes je sicer na projektu izkopanih 21 od 27 kilometrov predorov, gradita se viadukta Vinjan in Gabrovica. Največja zamuda pri projektu je nastala pri viaduktu Glinščica, ki je bil po Brezigarjevih pojasnilih izvajalcu predan okoli 10 mesecev pozneje, kot je bilo predvideno.

Teoretično bi bilo po njegovih besedah možno, da bi nadaljnja dela zamaknilo odkritje kakšne kraške jame v predorih Lokev in Beka, česar pa glede na dosedanji potek del najverjetneje vendarle ne gre pričakovati.

Praktično zaprta je tudi finančna konstrukcija projekta. »Računamo še na 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev, s čimer bo popolnoma zaprta,« je dejal Brezigar, hkrati pa napovedal, da bo Slovenija kandidirala za še več evropskih sredstev. »Računamo, da jih bomo pridobili več kot 100 milijonov, bomo pa o tem še imeli pogovor z Evropsko komisijo,« je sklenil.