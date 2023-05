S športom pridobimo številne vrednote, delovne navade in socialne veščine, ki nam koristijo v vsakdanjem življenju. Disciplina, vztrajnost, empatija, spoštovanje, ustrezno prenašanje poraza so le ene izmed mnogih. Šport gradi pozitivno samopodobo, uči spoštovanja sebe in drugih, pomaga pri socializaciji in blaži stres. Lahko je zdravilo proti anksioznosti in depresiji. Prav tako nas vsakršna športna dejavnost odmakne od tehnologije in ekranov. »Upamo si verjeti, da bi otroci z vključevanjem v šport postali srečnejši, bolj empatični, kolegialni in strpnejši, kar bi lahko do neke mere preprečilo nasilna dogajanja po svetu,« meni kineziologinja, strokovna sodelavka v športu in vodja otroških programov v Športnem društvu Gib Nastja Knez.

Krepimo prave vrednote

Judo je odličen primer dobre prakse. Z vidika tehnike in z vidika vrednot, ki ga poganjajo že več kot stoletje. Neizogibno ustvarja pogoje, kjer se manifestirajo vrednote prijateljstva, časti, spoštovanja, skromnosti, vljudnosti, poguma, samokontrole, iskrenosti in vključevanja. Judo spodbujanja etične vrednote in vrednote zdravja. Pri tem gre poudariti, menijo v društvu Gib, kjer ima judo prav posebno mesto, potencial juda kot izobraževalnega orodja, ki ga ima ne le v judo skupnosti, ampak ga lahko ima tudi v družbi kot celoti. Tudi s tem v mislih bodo zasnovali poseben odprtokodni komplet izobraževalnih orodij Etične in zdrave vrednote v judu (vključno z učnim načrtom, priročniki in didaktičnimi viri) ter vzpostavili tečaji e-učenja. Oba bosta namenjena tako judo skupnosti kot širši javnosti. Projekt podpirajo nacionalne in evropske judo organizacije – Judo zveza Slovenije, Hrvaški olimpijski komite, Evropska judo zveza in Portugalska judo zveza. Napovedujejo tudi tri dogodke v Ljubljani, na Reki in v Lizboni, ki bodo potekali istočasno, v sklopu Evropskega tedna športa, od 23. do 30. septembra 2023. Ključni cilj je v sožitju z judom: vzgoja za mir, saj je tudi mir nekaj, kar potrebuje trening, da lahko postane naravno stanje bivanja človeštva. x