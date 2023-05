Razprava in glasovanje o resoluciji o kršitvah vladavine prava in temeljnih pravic na Madžarskem sta na dnevnem redu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki bo prihodnji teden v Bruslju, predvidena v sredo in četrtek.

Evropski poslanci v osnutku resolucije dvomijo v primernost Madžarske, da v drugi polovici prihodnjega leta prevzame polletno predsedovanje EU, pri čemer opozarjajo na stanje pravne države v tej članici, proti kateri je Evropska komisija leta 2018 uvedla postopek postopek po 7. členu zaradi kršitev temeljnih vrednot EU.

V osnutku s 24. maja, ki ga je pridobila tudi STA, je tudi člen, v katerem poslanci države članice pozivajo, naj »čim prej najdejo ustrezno rešitev«, v nasprotnem primeru napovedujejo, da bi lahko primerne ukrepe sprejem parlament sam.

Predlog je pripravilo pet političnih skupin v Evropskem parlamentu - Evropska ljudska stranka (EPP), socialisti (S&D), liberalci (Renew), Zeleni in Levica.

V Budimpešti so predvideno glasovanje o predlogu resolucije Evropskega parlamenta obsodili. Madžarska pravosodna ministrica Judit Varga je potezo označila za »protimadžarsko pobudo«.

»Bodimo jasni, predsedovanje EU ni pravica, ampak obveznost,« je zapisala v objavi na Facebooku. »Kar smo obljubili, bomo izvedli pošteno, tega nam nihče ne more vzeti,« je dodala.

Pred njo je že Gergely Gulyas, vodja kabineta premierja Viktorja Orbana, dejal, da ni pravne možnosti, da bi EU Madžarski preprečila prevzem predsedovanja.

»Če Evropski parlament sprejme takšno odločitev, je ta tako zavezujoča, kot če bi jo sprejel azerbajdžanski parlament,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Budimpešti dejal Gulyas.